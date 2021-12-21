Международная федерация сократила количество весовых категорий в тяжелой атлетике на летней Олимпиаде

Источник материала: ОНТ

На летней Олимпиаде в Париже чемпионов в тяжелой атлетике станет меньше. Международная федерация приняла решение сократить количество весовых категорий.

Теперь победители и призеры определятся в пяти весовых категориях у мужчин и у женщин. Нововведения приняты на конгрессе международной федерации.

На Играх в Токио были разыграны 14 комплектов наград – по семь в мужской и женской тяжелой атлетике.

Подписывайтесь на нас в Telegram