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Международная федерация сократила количество весовых категорий в тяжелой атлетике на летней Олимпиаде

21.12.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Международная федерация сократила количество весовых категорий в тяжелой атлетике на летней Олимпиаде

На летней Олимпиаде в Париже чемпионов в тяжелой атлетике станет меньше. Международная федерация приняла решение сократить количество весовых категорий.

Теперь победители и призеры определятся в пяти весовых категориях у мужчин и у женщин. Нововведения приняты на конгрессе международной федерации. 

На Играх в Токио были разыграны 14 комплектов наград – по семь в мужской и женской тяжелой атлетике. 

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На летней Олимпиаде в Париже чемпионов в тяжелой атлетике станет меньше. Международная федерация приняла решение сократить количество весовых категорий. Теперь...
 
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