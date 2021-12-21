«Ляжете вы спать, я вам такой Новый год устрою»: кот потянул лапы к наряженной елке – посмотрите, что сделал хозяин

Источник материала: ОНТ

В Сети набирает популярность видео, на котором кот потянулся к елке, но хозяин его вовремя остановил.

Автор ролика решила запечатлеть красивое кольцо на своей руке. В это время на заднем плане произошел забавный момент, который попал на видео. На кадрах кот потянулся к новогодней елке, но парень вовремя остановил его, дав легкий нагоняй. Кадры рассмешили пользователей.





Фото: pexels

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