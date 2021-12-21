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«Ляжете вы спать, я вам такой Новый год устрою»: кот потянул лапы к наряженной елке – посмотрите, что сделал хозяин

21.12.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Ляжете вы спать, я вам такой Новый год устрою»: кот потянул лапы к наряженной елке – посмотрите, что сделал хозяин

В Сети набирает популярность видео, на котором кот потянулся к елке, но хозяин его вовремя остановил. 

Автор ролика решила запечатлеть красивое кольцо на своей руке. В это время на заднем плане произошел забавный момент, который попал на видео. На кадрах кот потянулся к новогодней елке, но парень вовремя остановил его, дав легкий нагоняй. Кадры рассмешили пользователей. 


Фото: pexels

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В Сети набирает популярность видео, на котором кот потянулся к елке, но хозяин его вовремя остановил.  Автор ролика решила запечатлеть красивое кольцо на своей...
 
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