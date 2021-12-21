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Реставрация на глазах у зрителей - популярный музейный тренд. Где увидеть новый формат явления шедевров публике?
Источник материала: ОНТ
Эпохальная «Презентация» внутри экспозиции «Древняя Беларусь» Национального исторического музея. Дважды спасенные шедевры сакрального искусства XVIII-XIX веков сегодня показали всем. Причем, в разных состояниях. Такова авторская концепция проекта, который поддержан президентским грантом.
Как можно было это не заметить? Элементарно! Вспомните, какие раритеты еще вчера стояли в витрине? В музеях, даже самых консервативных, искусно меняют привычный порядок вещей. Сегодня зрительно выделили семь раскрытых «тайн».
Она называет себя не соавтором старых мастеров, а «продолжателем жизни». Принцип - укрепить, не навредить. Явлению шедевров публике предшествовало тщательное исследование каждого. Формат экспозиции в экспозиции - «до и после».
Афишированная сегодня «Презентация» - во всех смыслах премьера. Десятилетиями ценности XVIII-XIX веков, вывезенные из закрытых храмов, были сокрыты в музейных запасниках. И только сейчас сбросили «груз времен» - благодаря отмеченному замыслу.
Популярный музейный тренд - реставрация на глазах у зрителей. Совсем недавно о запуске своего реалити объявил обладатель «Ночного дозора» Рембрандта - нидерландский Рейксмузеум. Но в Беларуси такого шоу «за стеклом» еще не было. А ведь это один из способов привлечь больше внимания и собрать средства на спасение.
«Раскрытые» сакральные памятники четырех регионов страны не инородные в музейном пространстве «Древняя Беларусь». Для них это место станет привычным. А чтобы то, что было до нас, осталось и после - есть такая профессия реставратор.
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Реставрация на глазах у зрителей - популярный музейный тренд. Где увидеть новый формат явления шедевров публике?
Эпохальная «Презентация» внутри экспозиции «Древняя Беларусь» Национального исторического музея. Дважды спасенные шедевры сакрального искусства XVIII-XIX веков...
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