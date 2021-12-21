Реставрация на глазах у зрителей - популярный музейный тренд. Где увидеть новый формат явления шедевров публике?

Источник материала: ОНТ

Эпохальная «Презентация» внутри экспозиции «Древняя Беларусь» Национального исторического музея. Дважды спасенные шедевры сакрального искусства XVIII-XIX веков сегодня показали всем. Причем, в разных состояниях. Такова авторская концепция проекта, который поддержан президентским грантом.

Как можно было это не заметить? Элементарно! Вспомните, какие раритеты еще вчера стояли в витрине? В музеях, даже самых консервативных, искусно меняют привычный порядок вещей. Сегодня зрительно выделили семь раскрытых «тайн».

Юлия Дранец, художник-реставратор Национального исторического музея Беларуси: «Что касается самых больших поновлений, с которыми мне пришлось работать, - это Царские врата из Столинского района, фрагменты Царских врат из Кореличского района, и ангелы. Это Витебская область, Поозерье. Особенно видно на фотографиях насколько они были сильно записаны. Раскрывалось это, конечно же, пробными участками, для того, чтобы посмотреть действительно ли везде позолота. Я понимаю, что многие думают, что реставрация, это такой «ремонт». А на самом деле - очень большая разница».

Она называет себя не соавтором старых мастеров, а «продолжателем жизни». Принцип - укрепить, не навредить. Явлению шедевров публике предшествовало тщательное исследование каждого. Формат экспозиции в экспозиции - «до и после».

Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси: «Нацыянальны гістарычны музей заўсёды знаходзіцца пад пільнай увагай дзяржавы і пад патранатам Прэзідэнта. Штогод атрымліваем некалькі грантаў для навуковых супрацоўнікаў, якія ажыцяўляюць свае праэкты ў розных сферах. Гэта, канешне, і экспазіцыйная дзейнасць, гэта і фондавая работа, гэта праца з наведвальнікамі. У тым ліку, інклюзіўныя праэкты. У гэтым годзе ў Нацмузеі рэалізаваны два гранты Прэзідэнта».

Афишированная сегодня «Презентация» - во всех смыслах премьера. Десятилетиями ценности XVIII-XIX веков, вывезенные из закрытых храмов, были сокрыты в музейных запасниках. И только сейчас сбросили «груз времен» - благодаря отмеченному замыслу.

Популярный музейный тренд - реставрация на глазах у зрителей. Совсем недавно о запуске своего реалити объявил обладатель «Ночного дозора» Рембрандта - нидерландский Рейксмузеум. Но в Беларуси такого шоу «за стеклом» еще не было. А ведь это один из способов привлечь больше внимания и собрать средства на спасение.

«Раскрытые» сакральные памятники четырех регионов страны не инородные в музейном пространстве «Древняя Беларусь». Для них это место станет привычным. А чтобы то, что было до нас, осталось и после - есть такая профессия реставратор.

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