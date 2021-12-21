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Это видео растрогает вас до слез! Кот без передних лап пытается спуститься по ступенькам. Посмотрите, как он старается

21.12.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это видео растрогает вас до слез! Кот без передних лап пытается спуститься по ступенькам. Посмотрите, как он старается

В Сеть попало видео, на котором кот без передних лапок спускается по лестнице. 

Пушистый питомец по кличке Рекс потерял две передние лапки из-за несчастного случая. С тех пор кот испытывает ряд трудностей в повседневных делах. Так, хозяева питомца учат его спускаться по ступеням. Один из таких моментов попал на видео. 

Ролик под названием «Вперед, маленькая рок-звезда» набрал свыше 19,4 млн просмотров в TikTok.


Фото: pexels

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В Сеть попало видео, на котором кот без передних лапок спускается по лестнице.  Пушистый питомец по кличке Рекс потерял две передние лапки из-за несчастного случая....
 
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