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Это видео растрогает вас до слез! Кот без передних лап пытается спуститься по ступенькам. Посмотрите, как он старается
Источник материала: ОНТ
В Сеть попало видео, на котором кот без передних лапок спускается по лестнице.
Пушистый питомец по кличке Рекс потерял две передние лапки из-за несчастного случая. С тех пор кот испытывает ряд трудностей в повседневных делах. Так, хозяева питомца учат его спускаться по ступеням. Один из таких моментов попал на видео.
Ролик под названием «Вперед, маленькая рок-звезда» набрал свыше 19,4 млн просмотров в TikTok.
Фото: pexels
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Это видео растрогает вас до слез! Кот без передних лап пытается спуститься по ступенькам. Посмотрите, как он старается
В Сеть попало видео, на котором кот без передних лапок спускается по лестнице. Пушистый питомец по кличке Рекс потерял две передние лапки из-за несчастного случая....
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