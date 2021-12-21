Милиция Беларуси, полиция Испании и Интерпол ликвидировали влиятельный наркокартель – изъяли 250 кг марихуаны. Как проходила операция и откуда берется интерес к наркотикам?

Источник материала: ОНТ

Блестящая международная спецоперация. Белорусские правоохранители совместно с Интерполом и испанской полицией ликвидировали влиятельный наркокартель в Испании. Марихуаны изъяли 250 кг. Внушительными будут и тюремные заключения, если вину участников организованной преступной группы докажут. Среди них – двое белорусов.

Малага и Кадис. Одни из самых популярных курортов на юге Испании. Миллионы людей стремятся туда: к морю и солнцу. Но климат здесь благоприятен, в том числе, и для наркоторговцев.

Ничем не примечательный с виду коттедж штурмует полиция. Дверь вылетает с первого удара. И в следующую минуту – пять человек, закованные в наручники, послушно сидят на диванах. Деваться некуда – в соседних комнатах целая плантация марихуаны.

У служебной собаки обоняние от наркотиков взрывалось на каждом шагу. Международная преступная группа, снабжавшая марихуаной не только все побережье, но и чуть ли ни весь Евросоюз, попалась с поличным. Четверть тонны каннабиса не дойдут до конечного потребителя благодаря блестящей международной спецоперации.

Белорусская милиция, полиция Испании, и Интерпол при совместной операции арестовали пять человек, имевших плантации марихуаны в Малаге и Кадисе общим весом 250 кг. Задержанные находились в Испании в течении многих лет и поддерживали связь с самыми влиятельными преступными организациями провинции Коста-дель-Соль.

Как вышли на группу? Информацией с испанской полицией поделились наши оперативники. А сам наркокартель состоял из литовцев и белорусов. Они торговали огромными партиями. Деньги от продажи инвестировали в новые плантации в Испании. И, разумеется, не отказывали себе в покупке дорогих домов и автомобилей. Деньги таким образом выводили в легальное поле. У задержанных изъяли 25 тыс. евро наличными. Это, что называется, на карманные расходы. Учитывая объемы продаж наркотиков, выручка может исчисляться миллионами.

Сергей Колонтаев, начальник Витебского областного управления ГУБОПиК МВД Беларуси: «В ходе спецоперации были задержаны участники преступной организации. Ими оказались два гражданина Беларуси и трое литовцев. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дела о причастности к деятельности, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Трое из задержанных арестованы, двоим установлен запрет покидать Испанию».

На видеокадрах, снятых полицией, все производство – от автономной подачи электричества до уже готовой продукции. Тщательная конспирация и от полиции, и от конкурентов из других преступных группировок. Поэтому базировались там, где никто не подумает. Но их вычислили.

«Данные коттеджи представляли собой частные домовладения, которые оформлялись на подставных лиц. С целью не вызвать подозрения у испанских правоохранителей, использовалось электроснабжение от генераторов, а также система вытяжек и вентиляций».

Не первая и увы, говорят оперативники, не последняя международная совместная спецоперация. В тесной связке не только с Интерполом их белорусские коллеги работают не одно десятилетие. Обмен оперативной информацией происходит постоянно и по всему миру – ради искоренения зла, которое несут наркотики. Юлия каждое утро просыпается с этой же мыслью. Она как никто другой знает, как дурь уничтожает человека.

«Вы сумасшедших видели – в Новинки съездите, где сумасшедшие. Вот это люди под солями, когда тебя глючит, когда у тебя слуховые галлюцинации, когда не можешь отличить, где правда, где ложь. Сложно, такая постоянная шизофрения».

Недолюбили, недосмотрели, некогда – все идет из семьи, уверена Юля. Ее история - почувствовала себя ненужной и привязалась к наркоману, который просто дал ей заботу. А вместе с тем и наркотики. Героин, метадон, спайс – в ход шла вся известная дрянь. Он умер от передозировки. Ее жизнь превратилась в ад.

Юлия Стоке, социальный работник белорусского общественного объединения «Позитивное движение»: «Я жила на притоне и мне нечего было есть, у меня были одни джинсы и одни кроссовки, но это не остановило меня. Вокруг меня умирали люди постоянно. Это жесть, людям отрезали ноги, и мы это видели и продолжали колоться. Я хотела повеситься, была попытка. Я напилась таблеток, в реанимации откачали, резала вены. Еще хотела спрыгнуть с 12-го этажа, но уснула на перилах, свалилась просто на балкон. Потом попала сюда – никто не перевоспитывал, сказали, у нас тут чай, сахар, телевизор, печенье. Я ходила, потом стала тут волонтерить».

Без наркотиков уже 6 лет, и теперь Юля помогает реабилитироваться тем, кому нужна помощь. Говорит, наркотики – это абсолютное зло без границ. И во многих странах мира с ним борются самыми жесткими способами. Бахрейн, Вьетнам, Индонезия, Китай, Сингапур – в этих странах за наркопреступления грозит смертная казнь. За тяжкие статьи во многих странах, включая США, присуждают по 20-25 лет тюрьмы. Ужесточить законодательство пришлось и в Беларуси после того, как рынок захлестнули спайсы.

Тогда именно благодаря жесткому подходу удалось переломить ситуацию. «Химии», от которой у молодых людей после первого же приема сгорал мозг, стало не просто меньше – спайсы почти исчезли. Но не стоит обольщаться – опасных психотропов сейчас на рынке достаточно много. Дело в том, что международные преступные группы переходят с тяжелых наркотиков, таких кокаин и героин, на торговлю более легкими. Но запрос на «химию» остался. И сейчас психотропы производят на коленке чуть ли не школьники, сидя в даркнете. Отсюда убийственное качество и пугающая статистика – смертей от передозировок стало в три раза больше.

К счастью, в этом списке нет несовершеннолетних. Но успокаиваться ли? Что касается преступности, она не растет бешеными темпами, но, тем не менее, веселого мало и здесь. Все больше людей втягивают в торговлю наркотиками. На предложения клюют в основном молодые люди, наслушавшись про быстрые деньги и анонимность в интернете.

В прошлом году число людей, купивших наркотики в интернете, стало самым большим в истории планеты. На счету же белорусских наркошопов десятки смертельных передозировок и сотни, если не тысячи, поломанных судеб. И единственное, что беспокоит владельцев этого бизнеса, как на чужом горе сколотить себе состояние. Бороться с наркоманией – задача не только для МВД. Для всего общества. Лучший способ, говорят эксперты, это помочь, а еще предложить что-то вместо наркотиков, заинтересовать другим. Тем, что дает смысл жить.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Сегодня, на мой взгляд, надо сосредоточиться на профилактике данного негативного явления. И здесь депутаты делают все – мы проводим встречи, круглые столы, диалоговые площадки, и эта работа должна быть максимально активизирована, это важно. К нам присоединяются правоохранительные органы, общественные организации, церковь».

С начала года в Беларуси пресечено 22 канала поставки наркотиков из-за рубежа, в ходе расследования уголовных дел изъято более 170 кг наркотических веществ. И в МВД заверяют: отвечать тем, кто выбирает дурь, придется по полной. И не важно, где вы находитесь, в Беларуси или Испании. Никаких исключений и поблажек не будет – эта позиция была и остается непоколебимой.

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