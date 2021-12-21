Простые и недорогие закуски на Новый год

Источник материала: ОНТ

Как не разориться на вкусные закуски к праздничному столу, но и удивить гостей? Подобрали недорогие и простые в исполнении блюда.

Закуска «с сюрпризом»

Ингредиенты:

виноград белых сортов;

творожный сыр (рикотта, маскарпоне, филадельфия);

орехи (любые, без соли).

Измельчить орехи, но не сильно. Из сыра скатать шарик, внутрь положить виноградинку. Обмакнуть шарик в толченые орехи. Оставить в холодильнике на пару часов, а затем подать к столу.

Печеные перцы

Ингредиенты:

2-3 болгарских перца;

пару зубчиков чеснока;

петрушка;

оливковое масло;

соль по вкусу.

Запечь перец в духовке, затем снять с него кожицу. Также необходимо удалить косточки. Разрежьте перец на полоски шириной 1 см, добавьте петрушку, соль, подавите чеснок, заправьте все оливковым маслом. Оставьте минимум на 2 часа в холодильнике (а лучше на ночь), а затем подавайте к столу.

Тарталетки с курицей

Ингредиенты:

отварное куриное филе – 100 г;

чернослив (небольшая жменька);

петрушка;

грецкие орехи (по вкусу);

майонез;

соль.

Мелко нарезать филе, чернослив, измельчить орехи, петрушку. Добавить майонез и соль (по вкусу), перемещать. Выложить в тарталетки. Сверху можно украсить орешком или веточкой зелени.

Мини-бутерброды с кремом из ветчины

Ингредиенты:

багет;

ветчина – 100 г;

творожный сыр (рикотта или филадельфия) – 80 г;

фисташки.

Хлеб нарезать порционно и подсушить на сухой сковородке или в духовке при 200 градусах (5-7 минут). Ветчину и сыр измельчить в блендере, намазать на хлеб, а сверху посыпать измельченными фисташками.

«Мандаринки»

Ингредиенты:

отварное куриное филе;

отварное яйцо;

отварная морковь;

твердый сыр – 100 г;

чеснок;

соль;

майонез.

Филе мелко нарезать, а яйцо, чеснок и сыр натереть на терке, добавить к грудке. Посолить, заправить майонезом и сформировать из получившейся массы шарики. Их ненадолго отставить в холодильнике. Морковь натереть на средней терке, выложить на пищевую пленку, а в центр выставить шарик из курицы, сформировать оранжевую «кожуру».

Фото: pixabay

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