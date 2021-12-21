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Простые и недорогие закуски на Новый год

21.12.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Простые и недорогие закуски на Новый год

Как не разориться на вкусные закуски к праздничному столу, но и удивить гостей? Подобрали недорогие и простые в исполнении блюда.

Закуска «с сюрпризом»

Ингредиенты:

  • виноград белых сортов;
  • творожный сыр (рикотта, маскарпоне, филадельфия);
  • орехи (любые, без соли).

Измельчить орехи, но не сильно. Из сыра скатать шарик, внутрь положить виноградинку. Обмакнуть шарик в толченые орехи. Оставить в холодильнике на пару часов, а затем подать к столу. 

Печеные перцы

Ингредиенты:

  • 2-3 болгарских перца;
  • пару зубчиков чеснока;
  • петрушка;
  • оливковое масло;
  • соль по вкусу.

Запечь перец в духовке, затем снять с него кожицу. Также необходимо удалить косточки. Разрежьте перец на полоски шириной 1 см, добавьте петрушку, соль, подавите чеснок, заправьте все оливковым маслом. Оставьте минимум на 2 часа в холодильнике (а лучше на ночь), а затем подавайте к столу.

Тарталетки с курицей

Ингредиенты:

  • отварное куриное филе – 100 г;
  • чернослив (небольшая жменька);
  • петрушка;
  • грецкие орехи (по вкусу);
  • майонез; 
  • соль. 

Мелко нарезать филе, чернослив, измельчить орехи, петрушку. Добавить майонез и соль (по вкусу), перемещать. Выложить в тарталетки. Сверху можно украсить орешком или веточкой зелени.

Мини-бутерброды с кремом из ветчины 

Ингредиенты:

  • багет;
  • ветчина – 100 г;
  • творожный сыр (рикотта или филадельфия) – 80 г;
  • фисташки.

Хлеб нарезать порционно и подсушить на сухой сковородке или в духовке при 200 градусах (5-7 минут). Ветчину и сыр измельчить в блендере, намазать на хлеб, а сверху посыпать измельченными фисташками. 

«Мандаринки» 

Ингредиенты:

  • отварное куриное филе;
  • отварное яйцо;
  • отварная морковь;
  • твердый сыр – 100 г;
  • чеснок;
  • соль;
  • майонез.

Филе мелко нарезать, а яйцо, чеснок и сыр натереть на терке, добавить к грудке. Посолить, заправить майонезом и сформировать из получившейся массы шарики. Их ненадолго отставить в холодильнике. Морковь натереть на средней терке, выложить на пищевую пленку, а в центр выставить шарик из курицы, сформировать оранжевую «кожуру». 

Фото: pixabay

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Как не разориться на вкусные закуски к праздничному столу, но и удивить гостей? Подобрали недорогие и простые в исполнении блюда. Закуска «с сюрпризом»...
 
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