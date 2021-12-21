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Простые и недорогие закуски на Новый год
Источник материала: ОНТ
Как не разориться на вкусные закуски к праздничному столу, но и удивить гостей? Подобрали недорогие и простые в исполнении блюда.
Закуска «с сюрпризом»
Ингредиенты:
Измельчить орехи, но не сильно. Из сыра скатать шарик, внутрь положить виноградинку. Обмакнуть шарик в толченые орехи. Оставить в холодильнике на пару часов, а затем подать к столу.
Печеные перцы
Ингредиенты:
Запечь перец в духовке, затем снять с него кожицу. Также необходимо удалить косточки. Разрежьте перец на полоски шириной 1 см, добавьте петрушку, соль, подавите чеснок, заправьте все оливковым маслом. Оставьте минимум на 2 часа в холодильнике (а лучше на ночь), а затем подавайте к столу.
Тарталетки с курицей
Ингредиенты:
Мелко нарезать филе, чернослив, измельчить орехи, петрушку. Добавить майонез и соль (по вкусу), перемещать. Выложить в тарталетки. Сверху можно украсить орешком или веточкой зелени.
Мини-бутерброды с кремом из ветчины
Ингредиенты:
Хлеб нарезать порционно и подсушить на сухой сковородке или в духовке при 200 градусах (5-7 минут). Ветчину и сыр измельчить в блендере, намазать на хлеб, а сверху посыпать измельченными фисташками.
«Мандаринки»
Ингредиенты:
Филе мелко нарезать, а яйцо, чеснок и сыр натереть на терке, добавить к грудке. Посолить, заправить майонезом и сформировать из получившейся массы шарики. Их ненадолго отставить в холодильнике. Морковь натереть на средней терке, выложить на пищевую пленку, а в центр выставить шарик из курицы, сформировать оранжевую «кожуру».
Фото: pixabay
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Как не разориться на вкусные закуски к праздничному столу, но и удивить гостей? Подобрали недорогие и простые в исполнении блюда. Закуска «с сюрпризом»...
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