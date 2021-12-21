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«Надеемся, что на Рождество Европа заговорит с нами». 600 человек остаются на границе с Польшей – белорусы для детей беженцев организуют мобильную школу
Источник материала: ОНТ
В кризисном центре на границе с Польшей остаются около 600 человек. К ежедневному быту – дежурству Красного Креста и МЧС – скоро добавится школьные будни. И пока дети готовятся к учебе, взрослые продолжают благодарить белорусов за помощь. Беженцы все также ждут решения Европы и какого-то ответа, хотя бы накануне праздников.
Уже несколько дней в центре для беженцев оживление. Люди с надеждой встречают каждого журналиста – есть ли новости из Польши и Германии? В интернете прочли, что на Рождество Европа все-таки сделает подарок, которого они ждут не первый месяц.
О своих надеждах рассказывают не только журналистам, но и представителям Международной организации по миграции. В кризисном центре делегация работает вторую неделю, помогая желающим вернуться на родину. По программе МОМ уже уехали больше сотни человек. сегодня анкеты заполнили еще двое.
Разочарованные отношением Европы и согретые заботой белорусов, среди беженцев есть те, кто подумывает остаться жить и работать в нашей стране. Сегодня логистический центр посетил помощник Президента Юрий Караев - пообщался с людьми и ответил на вопросы.
Сейчас в кризисном центре на границе с Польшей около 600 человек. Большинство – семьи с детьми. Им тяжелее всего. Долгое ожидание, состояние неопределенности сказываются на психологическом состоянии. Беларусь помогает и в этом. Несколько недель назад наши педагоги совместно с иракскими представителями ЮНИСЕФ провели анкетирование и перепись детей в лагере. Выяснили, на каких языках разговаривают, нужно ли организовать обучение и есть ли среди беженцев учителя. И сегодня уже устанавливают мобильные домики, которые на время станут школой.
Занятия в мобильной школе начнутся со следующей недели. Пока 60 детей еще только готовятся освоить новые знания, взрослые занимаются самообразованием и учат русский язык. Слова благодарности тем, кто им помогает, точно знают все.
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«Надеемся, что на Рождество Европа заговорит с нами». 600 человек остаются на границе с Польшей – белорусы для детей беженцев организуют мобильную школу
В кризисном центре на границе с Польшей остаются около 600 человек. К ежедневному быту – дежурству Красного Креста и МЧС – скоро добавится школьные будни. И пока...
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