«Надеемся, что на Рождество Европа заговорит с нами». 600 человек остаются на границе с Польшей – белорусы для детей беженцев организуют мобильную школу

Источник материала: ОНТ

В кризисном центре на границе с Польшей остаются около 600 человек. К ежедневному быту – дежурству Красного Креста и МЧС – скоро добавится школьные будни. И пока дети готовятся к учебе, взрослые продолжают благодарить белорусов за помощь. Беженцы все также ждут решения Европы и какого-то ответа, хотя бы накануне праздников.

Уже несколько дней в центре для беженцев оживление. Люди с надеждой встречают каждого журналиста – есть ли новости из Польши и Германии? В интернете прочли, что на Рождество Европа все-таки сделает подарок, которого они ждут не первый месяц.

«Все мы каждый день читаем мировые новости, их очень много. Очень сложно отличить, что правда, а что фейк. Но надежда у нас не умирает, люди хотят верить в каждую хорошую новость. Читали, что идут переговоры, думаем, что решение от Европы будет к Рождеству».

«Слышали и очень надеемся, что на Рождество Европа заговорит с нами, мы еще и еше раз просим – помогите нам, потому что вернуться назад мы не можем. У этих людей, которые сейчас все еще остаются здесь, на родине нет ничего».

О своих надеждах рассказывают не только журналистам, но и представителям Международной организации по миграции. В кризисном центре делегация работает вторую неделю, помогая желающим вернуться на родину. По программе МОМ уже уехали больше сотни человек. сегодня анкеты заполнили еще двое.

Александр Капировский, представитель Международной организации по миграции: «Не очень активно обращаются, наверное, потому что все-таки ожидают какого-то рождественского подарка от Европы, но мы продолжаем оказывать помощь всем желающим вернуться на родину и будем здесь до тех пор, пока не удовлетворим потребности всех».

Разочарованные отношением Европы и согретые заботой белорусов, среди беженцев есть те, кто подумывает остаться жить и работать в нашей стране. Сегодня логистический центр посетил помощник Президента Юрий Караев - пообщался с людьми и ответил на вопросы.

Юрий Караев, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области: «Остались уже только те, кому некуда уже ехать на родину, и они все-таки хотят хоть какого-то решения вопроса об их мечте в Европу, говорят, уже несколько семей изъявили желание остаться в Беларуси. Наверное, увидели, как здесь спокойно, как о них заботятся».

Сейчас в кризисном центре на границе с Польшей около 600 человек. Большинство – семьи с детьми. Им тяжелее всего. Долгое ожидание, состояние неопределенности сказываются на психологическом состоянии. Беларусь помогает и в этом. Несколько недель назад наши педагоги совместно с иракскими представителями ЮНИСЕФ провели анкетирование и перепись детей в лагере. Выяснили, на каких языках разговаривают, нужно ли организовать обучение и есть ли среди беженцев учителя. И сегодня уже устанавливают мобильные домики, которые на время станут школой.

Ирина Степаненко, представитель Гродненского облисполкома: «Разработана концепция образовательная, она будет состоять из 3-х частей - это видеоуроки на их родном языке, на языках беженцев, второе – это психологическая помощь и третье – досуговая деятельность, социально-значимая. Для этого подобраны педагоги и психологи как из школ и учреждений Гродненской области, так и из числа беженцев, которые имеют педагогическое образования».

«Это замечательная идея, потому что в основном здесь находятся семьи с детьми. И все эти семьи идут в Европу, чтобы их дети могли получить образование в том числе, потому что в наших странах мы не имеем такой возможности. Мы не знаем, сколько нам еще придется здесь оставаться и очень благодарны вашим людям за то, что вы заботитесь о наших детях, они должны учиться и развиваться».

Занятия в мобильной школе начнутся со следующей недели. Пока 60 детей еще только готовятся освоить новые знания, взрослые занимаются самообразованием и учат русский язык. Слова благодарности тем, кто им помогает, точно знают все.

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