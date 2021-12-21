Новые министр, губернатор и глава комитета: с какими недостатками готов мириться Лукашенко и какое прошлое не скроешь? Все подробности кадровых перестановок

Источник материала: ОНТ

Кадровые перестановки в руководстве страны не заставили себя долго ждать. В Беларуси новый министр антимонопольного регулирования и торговли. На эту сферу в последнее время много нареканий в основном из-за роста цен. От нового министра Президент ждет четкой системы ценового регулирования. Кроме того, назначен еще один губернатор. На прошлой неделе новые главы появились у двух областей – Могилевской и Витебской, сегодня к ним добавилась Гомельская. Работать туда уезжает теперь уже бывший министр сельского хозяйства и продовольствия. Неожиданно, в первую очередь, для него самого. С какими недостатками готов мириться Президент? И какое прошлое не скроешь?

Эти кадровые решения громкими не назовешь, но, даже зная фамилии, паззл кого кем назначат с ходу не сложится. Казалось, почему бы министра сельского хозяйства не сделать вице-премьером, курирующим агропром? Есть ведь вакансия. Но нет, отныне Иван Крупко – губернатор Гомельской области. Управленческий опыт нарабатывал не только в полях – все-таки за плечами два районных исполкома и целое Министерство. Правда, Гомельский регион промышленный – придется разбираться.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Надо очень сильно задействовать промышленность в Гомельской области, чтобы сельское хозяйство там дышало. Проблемы сельского хозяйства вы знаете. Там придется очень жестко подходить к кадрам. Вы сами отмечали, что надо формировать там кадровый состав. Вас ограничивать никто не будет».

Во всех деталях задачи обсудят на месте. Вообще, Крупко – один из самых скромных и немногословных чиновников высшего звена. Кто-то в этом, может, и увидит недостаток, но не Президент.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если уж приняли решения – не надо до трех разговаривать. Время военное. Без волокиты. Поэтому, когда я говорю Иван Иванович мягковат, мне говорят: он служил в спецвойсках. Но может и не надо шашкой махать. Я жестковатый, и может, и хорошо, что губернатор спокойный и вдумчивый».

Для самого новоиспеченного губернатора такой поворот в карьере, хоть и неожиданность, но, похоже, приятная. Без малого за два года работы ему удалось, если не все, то многое.

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета: «Это огромный опыт работы в правительстве, работы с областями по разным направлениям. Особенно сегодня на слуху внутренний продовольственный рынок, экспорт. Мы выйдем на 6,5 млрд, более 100 стран. Это достижение всего Министерства, совместной работы в правительстве».

В общем, голодными гомельчане точно не останутся. А вот зама Крупко Алексея Богданова назначают министром, но другим. Министерство антимонопольного регулирования и торговли отныне под его началом. Каратист в прошлом, построить карьеру вплоть до министра смог всего за 13 лет. А еще говорят несчастливое число! Теперь ему придется дать бой ценам – не в рукопашную, конечно, но все же.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Люди жалуются на рост цен и высокую инфляцию. Поняли, что никаких рыночных отношений нет. Идею покинули из-за океана. Нам они не ориентиры. Хотя не можем производство задушить стабильностью цен. Цены назначили, и производство в эти цены не вкладывается и легло. Тут очень тонкая настройка. Надо использовать антимонопольные рычаги, чтобы держать цены в приемлемом диапазоне. У нас люди не совсем богатые, чтобы отпускать цены, и они сами по себе упадут. Что-то нигде не падают, сколько я ни наблюдаю, особенно в постсоветских республиках. Пойдете вы через рентабельность, прибыльность торговых предприятий или еще как-то – это ваше дело. Хотелось бы, чтобы на мой уровень вы внесли предложения, и я бы чему-то научился, если вам удастся создать систему регулирования ценообразования в нашей стране. Я на вас очень рассчитываю. Это непроходная должность. Надо создать систему. Ее пока нет».

К слову, в агропроме Богданов курировал экспорт продовольствия и обеспечение внутреннего рынка. Сейчас смотреть на цены ему придется по обе стороны прилавка. Он, конечно, болеет за поддержку производителей, но и сам ведь ходит в магазины.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «В мире цены растут, и мы их не можем остановить, но отрегулировать ценообразование на внутреннем рынке – это наша обязанность. Я на стороне простого человека. Мы должны понимать, что есть потолок покупательского спроса. Если слишком дорогой товар, его просто е смогут купить или купят реже и пострадает производитель. Поэтому здесь задача – найти баланс интересов».

Кстати, вкусы белорусов новый министр торговли называет утонченными. Мелочь, а приятно. А вот вложения государства в науку – совсем уж не мелочь. Новому председателю Госкомитета по науке и технологиям придется доказать, что инновации – это не просто дорого, а еще и очень выгодно.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Для государства важно, чтобы вы четко определили государственные программы, которые надо поддерживать. Профинансируем их. А за вами жесточайший контроль. Вроде бы, и программы есть, и деньги выделяются. Может быть, что-то мы и создаем. Но особого результата я не вижу. Поэтому это ваша главная земная задача: надо достать и положить, как я говорю, на стол, чтобы видно было, что деньги потрачены и результат есть».

И хоть имя Сергея Шлычкова, работавшего до этого дня в аппарате Совета министров, широкой публике неизвестно, доверие он готов оправдать, а значит, о нем мы еще услышим.

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям: «В некоторых странах это отдельный вид экономической деятельности и оценивается он так же, как и любой другой – агропромышленный комплекс, промышленность. Мы, скажу так, на очень хорошем месте, причем вопреки всем тем трудностям, с которыми нам приходится в последнее время сталкиваться. У нас очень хороший потенциал для развития».

Президент и сам скажет: задачи все земные (космические – это другая встреча). И, кстати, не забудет упомянуть и о предшественниках. Кого-то ждет новая работа, а кому-то нужно просто отдохнуть. В кадровой политике ведь, как и в жизни, многое решает естественный отбор.

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