﻿ Перечислила деньги в «инвесткомпанию»: мошенники обманули жительницу Молодечно – она потеряла более Br5,5 тыс.. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Перечислила деньги в «инвесткомпанию»: мошенники обманули жительницу Молодечно – она потеряла более Br5,5 тыс.

21.12.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Перечислила деньги в «инвесткомпанию»: мошенники обманули жительницу Молодечно – она потеряла более Br5,5 тыс.

Мошенники уговорили 65-летнюю женщину из Молодечно перечислить деньги в зарубежную инвестиционную компанию, чтобы затем получать доход. Пенсионерка в результате потеряла все свои сбережения – более Br5,5 тыс., пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

Изначально женщине пришло письмо с предложением внести деньги на определенный банковский счет, чтобы потом получить прибыль в размере 27% от суммы вклада. Главное условие – сумма депозита сроком на год должна быть не менее $1 тыс. Пенсионерка создала на «инвестиционном» ресурсе, предложенном мошенниками, личный кабинет, затем перечислила на указанную банковскую карту деньги – Br135.

Затем женщине, которая общалась в Skype с другими лжевкладчиками, предложили получить пассивный доход. Для этого ей нужно было сделать депозит и оплатить «страховку». В результате жительница Молодечно лишилась своих сбережений. При этом мошенники продолжали выманивать у нее деньги. Женщина начала сомневаться в правдивости предлагаемых ей схем и обратилась в милицию. 

Установлено, что перечисленные мошенникам средства отправлены за пределы республики. Возбуждено уголовное дело.

Фото: pexels

 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мошенники уговорили 65-летнюю женщину из Молодечно перечислить деньги в зарубежную инвестиционную компанию, чтобы затем получать доход. Пенсионерка в результате...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ляжете вы спать, я вам такой Новый год устрою»: кот потянул лапы к наряженной елке – посмотрите, что сделал хозяин
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by