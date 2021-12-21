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Перечислила деньги в «инвесткомпанию»: мошенники обманули жительницу Молодечно – она потеряла более Br5,5 тыс.
Источник материала: ОНТ
Мошенники уговорили 65-летнюю женщину из Молодечно перечислить деньги в зарубежную инвестиционную компанию, чтобы затем получать доход. Пенсионерка в результате потеряла все свои сбережения – более Br5,5 тыс.,
Изначально женщине пришло письмо с предложением внести деньги на определенный банковский счет, чтобы потом получить прибыль в размере 27% от суммы вклада. Главное условие – сумма депозита сроком на год должна быть не менее $1 тыс. Пенсионерка создала на «инвестиционном» ресурсе, предложенном мошенниками, личный кабинет, затем перечислила на указанную банковскую карту деньги – Br135.
Затем женщине, которая общалась в Skype с другими лжевкладчиками, предложили получить пассивный доход. Для этого ей нужно было сделать депозит и оплатить «страховку». В результате жительница Молодечно лишилась своих сбережений. При этом мошенники продолжали выманивать у нее деньги. Женщина начала сомневаться в правдивости предлагаемых ей схем и обратилась в милицию.
Установлено, что перечисленные мошенникам средства отправлены за пределы республики. Возбуждено уголовное дело.
Фото: pexels
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Перечислила деньги в «инвесткомпанию»: мошенники обманули жительницу Молодечно – она потеряла более Br5,5 тыс.
Мошенники уговорили 65-летнюю женщину из Молодечно перечислить деньги в зарубежную инвестиционную компанию, чтобы затем получать доход. Пенсионерка в результате...
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