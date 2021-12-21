Эта ошибка непростительна! Итальянский шеф-повар рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать во время приготовления пасты

Источник материала: ОНТ

Итальянский шеф-повар Роберта д'Элиа поделился секретами идеальной пасты, а также рассказал о самых частых ошибках при ее приготовлении.

По словам шеф-повара, варить пасту нужно в большой кастрюле с достаточным количеством подсоленной воды. Как только макароны будут в кипящей воде, ее следует постоянно помешивать. Промывать готовую пасту не нужно, чтобы «не смыть весь вкус». Время варки – 6-7 минут.

Главная ошибка, которую многие допускают при приготовлении пасты, – это добавление в воду подсолнечного или оливкового масла, чтобы макароны не слипались. Шеф-повар отметил, что масло оставляет на пасте пленку, которая не дает полностью раскрыться добавленному к блюду соусу.

Фото: pexels

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