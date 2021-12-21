Житель Гродно приговорен к 3 годам колонии за оскорбление Президента и надругательство над госфлагом

Источник материала: БелТА

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Щучинского района поддержала в суде гособвинение в отношении жителя Гродно, позиционирующего себя как блогера, который администрировал Instagram-аккаунт с более 45 тыс. подписчиками, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.

По материалам уголовного дела, в августе - сентябре 2020 года 37-летний обвиняемый в социальной сети Instagram разместил оскорбительные комментарии в адрес главы государства, а в августе 2021-го на автозаправочной станции в Скиделе демонстративно в присутствии работников АЗС и других посетителей надругался над Государственным флагом Беларуси. Свои действия мужчина снял на видеокамеру мобильного телефона и опубликовал видеоролик в своем Instagram-аккаунте.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый с августа 2020 года по август 2021-го неоднократно посещал суды по уголовным делам, связанным с организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок, публичным оскорблением Президента страны и представителей власти, насилием либо угрозой его применения в отношении сотрудников ОВД. Затем он размещал на своей странице в соцсети информацию о ходе таких процессов, не соответствовавшую действительности, где давал негативную оценку их участникам.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Щучинского района вынес обвинительный приговор: 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор еще может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-