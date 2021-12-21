В Минске мужчина попал под колеса автомобиля

Источник материала: БелТА

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 16 ч 10 мин 47-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген", двигался по ул.Лобанка со стороны ул.Бурдейного. При пересечении перекрестка с ул.Одинцова на разрешающий зеленый сигнал светофора он совершил наезд на 34-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Предварительно, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его с травмами доставили в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска. По данном факту проводится проверка.

Уважаемые пешеходы! Госавтоинспекция напоминает, что переходить проезжую часть необходимо исключительно на зелёный сигнал светофора, а находится на проезжей части в состоянии опьянения недопустимо!