﻿ В Минске мужчина попал под колеса автомобиля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске мужчина попал под колеса автомобиля

21.12.2021 23:03 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 16 ч 10 мин 47-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген", двигался по ул.Лобанка со стороны ул.Бурдейного. При пересечении перекрестка с ул.Одинцова на разрешающий зеленый сигнал светофора он совершил наезд на 34-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Предварительно, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его с травмами доставили в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска. По данном факту проводится проверка.

Уважаемые пешеходы! Госавтоинспекция напоминает, что переходить проезжую часть необходимо исключительно на зелёный сигнал светофора, а находится на проезжей части в состоянии опьянения недопустимо!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые пешеходы! Госавтоинспекция напоминает, что переходить проезжую часть необходимо исключительно на зелёный сигнал светофора, а находится на проезжей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Гродно приговорен к 3 годам колонии за оскорбление Президента и надругательство над госфлагом
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by