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Мужчина решил найти женщину для серьезных отношений и придумал необычный способ – теперь от незнакомок нет отбоя

22.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина решил найти женщину для серьезных отношений и придумал необычный способ – теперь от незнакомок нет отбоя

66-летний Джим Бэйс из Техаса хочет познакомиться с хорошей женщиной, которая может стать его спутницей жизни. Чтобы завязать знакомство, мужчина разместил на большом билборде свою фотографию и номер телефона, пишет Unilad.

По словам мужчины, он был женат два раза. Но оба брака завершились разводом. Джим считает, что это произошло по его вине, поскольку он был очень занят на работе и вел себя как мальчишка. Теперь же, отметил американец, он очень изменился. 

Благодаря необычной рекламе мужчина уже сходил на пять свиданий. Также Джиму поступает большое количество голосовых сообщений от незнакомок, которые хотят встретиться. Американец верит, что когда-нибудь найдет женщину, с которой у него все сложится. 

Фото: pexels



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Теги: знакомства
 
 
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66-летний Джим Бэйс из Техаса хочет познакомиться с хорошей женщиной, которая может стать его спутницей жизни. Чтобы завязать знакомство, мужчина разместил на...
 
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