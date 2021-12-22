Мужчина решил найти женщину для серьезных отношений и придумал необычный способ – теперь от незнакомок нет отбоя

Источник материала: ОНТ

66-летний Джим Бэйс из Техаса хочет познакомиться с хорошей женщиной, которая может стать его спутницей жизни. Чтобы завязать знакомство, мужчина разместил на большом билборде свою фотографию и номер телефона, пишет Unilad.

По словам мужчины, он был женат два раза. Но оба брака завершились разводом. Джим считает, что это произошло по его вине, поскольку он был очень занят на работе и вел себя как мальчишка. Теперь же, отметил американец, он очень изменился.

Благодаря необычной рекламе мужчина уже сходил на пять свиданий. Также Джиму поступает большое количество голосовых сообщений от незнакомок, которые хотят встретиться. Американец верит, что когда-нибудь найдет женщину, с которой у него все сложится.

Фото: pexels









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