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Самолёт Минск – Ташкент вернулся в Национальный аэропорт по технической причине
Источник материала: ОНТМинск – Ташкент вернулся в Национальный аэропорт по технической причине" class="one-news__figure-img">
Борт компании Belavia, выполнявший рейс из Минска в Ташкент, вернулся в аэропорт вылета по технической причине,
Ранее
ФОТО: Flightradar24
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Борт компании Belavia, выполнявший рейс из Минска в Ташкент, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщает Национальный аэропорт Минск. Ранее...
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