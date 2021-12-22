Самолёт Минск – Ташкент вернулся в Национальный аэропорт по технической причине

Источник материала: ОНТ

Минск – Ташкент вернулся в Национальный аэропорт по технической причине" class="one-news__figure-img">

Борт компании Belavia, выполнявший рейс из Минска в Ташкент, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщает Национальный аэропорт Минск.

Ранее сообщалось , что борт вылетел из Национального аэропорта Минск в 20:15 и должен был прибыть в столицу Узбекистана через пять часов. Но над Быховом воздушное судно взяло обратный курс.

ФОТО: Flightradar24





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