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Самолёт Минск – Ташкент вернулся в Национальный аэропорт по технической причине

22.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самолёт Минск – Ташкент вернулся в Национальный аэропорт по технической причинеМинск – Ташкент вернулся в Национальный аэропорт по технической причине" class="one-news__figure-img">

Борт компании Belavia, выполнявший рейс из Минска в Ташкент, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщает Национальный аэропорт Минск. 

Ранее сообщалось, что борт вылетел из Национального аэропорта Минск в 20:15 и должен был прибыть в столицу Узбекистана через пять часов. Но над Быховом воздушное судно взяло обратный курс. 

ФОТО: Flightradar24


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Теги: Минск
 
 
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Борт компании Belavia, выполнявший рейс из Минска в Ташкент, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, сообщает Национальный аэропорт Минск.  Ранее...
 
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