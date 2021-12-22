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90-летие празднует Республиканский клинический медицинский центр: коллектив больницы чествовали во Дворце Республики

22.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

90-летие празднует Республиканский клинический медицинский центр: коллектив больницы чествовали во Дворце Республики

Школа передовой медицины и экспериментальная площадка для новейших мировых достижений. Республиканский клинический медицинский центр празднует 90-летие.


Коллектив больницы сегодня чествовали во Дворце Республики. Поздравления прозвучали и от Президента с пожеланиями успехов в благородном служении стране и народу. Вручены благодарственные грамоты. Сейчас это многопрофильный клинический центр с инновационными технологиями. Но самое главное, что каждый пациент слышит важные для себя слова: «Будьте здоровы!»

Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра: «Из абсолютно закрытого учреждения, которое называлось лечкомиссия, которая действительно соответствовала тем задачам, которые стояли перед этой больницей – обслуживание только руководящих работников и членов их семей. Постепенно больница расширяла свои горизонты, открывала свои двери. Сегодня у нас может получить медицинское обслуживание абсолютно любой человек. У нас много пациентов, которые обслуживаются по программе добровольного медицинского страхования».

Не только престиж, но и ответственность. В 2015-м подписан Указ о строительстве нового клинического медцентра в Ждановичах. Теперь здесь – обследование, диагностика, лечение и неравнодушные врачи, которые уделят внимание каждому.

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Школа передовой медицины и экспериментальная площадка для новейших мировых достижений. Республиканский клинический медицинский центр празднует 90-летие. ...
 
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