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90-летие празднует Республиканский клинический медицинский центр: коллектив больницы чествовали во Дворце Республики
Источник материала: ОНТ
Школа передовой медицины и экспериментальная площадка для новейших мировых достижений. Республиканский клинический медицинский центр празднует 90-летие.
Коллектив больницы сегодня чествовали во Дворце Республики. Поздравления прозвучали и от Президента с пожеланиями успехов в благородном служении стране и народу. Вручены благодарственные грамоты. Сейчас это многопрофильный клинический центр с инновационными технологиями. Но самое главное, что каждый пациент слышит важные для себя слова: «Будьте здоровы!»
Не только престиж, но и ответственность. В 2015-м подписан Указ о строительстве нового клинического медцентра в Ждановичах. Теперь здесь – обследование, диагностика, лечение и неравнодушные врачи, которые уделят внимание каждому.
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90-летие празднует Республиканский клинический медицинский центр: коллектив больницы чествовали во Дворце Республики
Школа передовой медицины и экспериментальная площадка для новейших мировых достижений. Республиканский клинический медицинский центр празднует 90-летие. ...
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