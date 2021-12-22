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Сколько времени можно находиться на улице в мороз? Рассказывает терапевт

22.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сколько времени можно находиться на улице в мороз? Рассказывает терапевт

Терапевт Людмила Лапа рассказала, как долго можно находиться на улице в мороз, чтобы не получить обморожение.

При температуре -25 градусов медик рекомендует отказаться от прогулок. Это касается как детей, так и взрослых. Гулять в мороз противопоказано также некоторым категориям людей.

Фото: pexels



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Терапевт Людмила Лапа рассказала, как долго можно находиться на улице в мороз, чтобы не получить обморожение. При температуре -25 градусов медик рекомендует...
 
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