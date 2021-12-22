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Сколько времени можно находиться на улице в мороз? Рассказывает терапевт
Источник материала: ОНТ
Терапевт Людмила Лапа
При температуре -25 градусов медик рекомендует отказаться от прогулок. Это касается как детей, так и взрослых. Гулять в мороз противопоказано также некоторым категориям людей.
Фото: pexels
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Терапевт Людмила Лапа рассказала, как долго можно находиться на улице в мороз, чтобы не получить обморожение. При температуре -25 градусов медик рекомендует...
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