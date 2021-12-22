Нападение на посольство Беларуси в Лондоне: десятки белорусов требуют расследовать нападение на наших дипломатов

Источник материала: ОНТ

Десятки белорусов пришли сегодня к посольству Великобритании с требованием расследовать нападение на наших дипломатов в Лондоне.





«Требуем правосудия», «Хватит беспредела» и «Руки прочь от Беларуси!». На плакатах участников акции – призывы к британской стороне соблюдать принципы международного права, которые Лондон игнорирует. Это касается и экономического давления на Беларусь, и попыток физической расправы над нашими дипломатами. Такая позиция возмущает и оскорбляет белорусов. Участники акции передали письменное обращение к министру иностранных дел Великобритании с требованием немедленного начала реального расследования нападения на представителей нашей дипмиссии, публичного осуждения и недопущения в будущем подобных происшествий, а также принесения извинений белорусскому народу.

В воскресенье группа радикалов испортила фасад здания нашего посольства в Лондоне, а затем напали на белорусских дипломатов, которые прибыли на место. Одному из них нанесены серьезные телесные повреждения – медики подтвердили перелом носа и сотрясение мозга.

Накануне в МИД Беларуси вызвали Временного поверенного в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования. До сих пор задержаны не все нападавшие. При том, что Лондон не раз хвастался, что он рекордсмен по количеству камер наружного наблюдения на квадратный метр. И отследить передвижение радикалов, при желании, не составило бы труда.

Помочь Скотланд-Ярду в расследовании взялись пользователи соцсетей. Как минимум двух нападавших уже установили – оба ранее судимы, неоднократные участники протестов, на которых позируют с экстремисткой символикой. Снимок одного из нападавших обнаружили на странице радикальной эмигрантской группировки «Надзея», представители которой, кстати, накануне заявили, что они к нападению на белорусских дипломатов никакого отношения не имеют.

Что ж, хочется верить, что британская полиция действительно разберется и накажет виновных.

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