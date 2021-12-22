Кардиологи рассказали о главной угрозе для сердца в новогодние праздники

Источник материала: ОНТ

Австралийские кардиологи в преддверии Нового года предостерегли от так называемого синдрома праздничного сердца, передае т портал Medicalexpress.

После употребления алкоголя в зимние праздники наблюдается рост количества пациентов с фибрилляцией предсердий. Исследователи проанализировали данные 408 тыс. человек и узнали, как спиртное влияет на сердце.

По словам ведущего исследователя Центра нарушений сердечного ритма при Университете Аделаиды Кристофер X. Вонг, ученые намеревались понять, какая взаимосвязь существует между употреблением алкоголя и двумя типами сердечно-сосудистых заболеваний – фибрилляцией желудочков сердца (это нарушения сердечного ритма) и внезапной сердечной смертью.

Исследователи выяснили, что чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск внезапной сердечной смерти.

Фото: pexels

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