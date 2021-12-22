ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кардиологи рассказали о главной угрозе для сердца в новогодние праздники

22.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кардиологи рассказали о главной угрозе для сердца в новогодние праздники

Австралийские кардиологи в преддверии Нового года предостерегли от так называемого синдрома праздничного сердца, передает портал Medicalexpress.

После употребления алкоголя в зимние праздники наблюдается рост количества пациентов с фибрилляцией предсердий. Исследователи проанализировали данные 408 тыс. человек и узнали, как спиртное влияет на сердце.

По словам ведущего исследователя Центра нарушений сердечного ритма при Университете Аделаиды Кристофер X. Вонг, ученые намеревались понять, какая взаимосвязь существует между употреблением алкоголя и двумя типами сердечно-сосудистых заболеваний – фибрилляцией желудочков сердца (это нарушения сердечного ритма) и внезапной сердечной смертью.

Исследователи выяснили, что чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск внезапной сердечной смерти. 

Фото: pexels

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Австралийские кардиологи в преддверии Нового года предостерегли от так называемого синдрома праздничного сердца, передает портал Medicalexpress. После употребления...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске мужчина попал под колеса автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by