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Девушка ввела для своей свадьбы жесткое правило – оно возмутило пользователей Сети. А вы на чьей стороне?

22.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка ввела для своей свадьбы жесткое правило – оно возмутило пользователей Сети. А вы на чьей стороне?

Жительница Нью-Йорка опубликовала в TikTok видео, на котором она озвучивает необычное правило для своей будущей свадьбы. 

Церемония должна пройти в следующем году. Пара выбрала место и наряды, а также ввела для своих гостей правило, согласно которому им нельзя брать с собой на свадьбу маленьких детей.

По словам девушки, такая мера введена из-за того, что это мероприятие для взрослых людей. 

Видео вызвало бурную дискуссию среди людей. По мнению одних, такое решение не является зазорным. Другие считают, что свадьба без детей не будет милой. 

Фото: pexels

 


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Жительница Нью-Йорка опубликовала в TikTok видео, на котором она озвучивает необычное правило для своей будущей свадьбы.  Церемония должна пройти в следующем году....
 
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