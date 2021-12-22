Девушка ввела для своей свадьбы жесткое правило – оно возмутило пользователей Сети. А вы на чьей стороне?

Источник материала: ОНТ

Жительница Нью-Йорка опубликовала в TikTok видео, на котором она озвучивает необычное правило для своей будущей свадьбы.

Церемония должна пройти в следующем году. Пара выбрала место и наряды, а также ввела для своих гостей правило, согласно которому им нельзя брать с собой на свадьбу маленьких детей.

По словам девушки, такая мера введена из-за того, что это мероприятие для взрослых людей.

Видео вызвало бурную дискуссию среди людей. По мнению одних, такое решение не является зазорным. Другие считают, что свадьба без детей не будет милой.

Фото: pexels





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