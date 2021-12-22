Источник материала: ОНТ

Кто такой Эмиль Чечко? И что заставило его перешагнуть границу? Журналисты ОНТ пообщались с ним и готовят большое интервью.





Личная и служебная жизнь польского военного. Ответы на все вопросы, в том числе и самые неудобные. Подробности побега, которых вы еще не знали. О семье и армии, приказах и командирах, о беженцах, о том, что было по ту сторону границы и под грифом «секретно». Интервью с Эмилем Чечко смотрите в эфире телеканала ОНТ! Скоро.

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