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Кто такой Эмиль Чечко и что заставило его перешагнуть границу? Журналисты ОНТ пообщались с ним и готовят большое интервью!
Источник материала: ОНТ
Кто такой Эмиль Чечко? И что заставило его перешагнуть границу? Журналисты ОНТ пообщались с ним и готовят большое интервью.
Личная и служебная жизнь польского военного. Ответы на все вопросы, в том числе и самые неудобные. Подробности побега, которых вы еще не знали. О семье и армии, приказах и командирах, о беженцах, о том, что было по ту сторону границы и под грифом «секретно». Интервью с Эмилем Чечко смотрите в эфире телеканала ОНТ! Скоро.
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Кто такой Эмиль Чечко и что заставило его перешагнуть границу? Журналисты ОНТ пообщались с ним и готовят большое интервью!
Кто такой Эмиль Чечко? И что заставило его перешагнуть границу? Журналисты ОНТ пообщались с ним и готовят большое интервью. Личная и служебная жизнь польского...
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