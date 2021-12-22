Источник материала: БелТА

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе при пожаре дома погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в деревне Бродница Лунинецкого района поступило 21 декабря в 6.28. В результате огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, имущество и внутренняя отделка в доме. В огне погиб хозяин дома.

Причина пожара устанавливается.-0-