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В Лунинецком районе при пожаре дома погиб мужчина
Источник материала: БелТА
22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе при пожаре дома погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в деревне Бродница Лунинецкого района поступило 21 декабря в 6.28. В результате огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, имущество и внутренняя отделка в доме. В огне погиб хозяин дома.
Причина пожара устанавливается.-0-
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Сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в деревне Бродница Лунинецкого района поступило 21 декабря в 6.28. В результате огнем уничтожена кровля, повреждено...
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