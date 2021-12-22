Сколько можно заработать за сдачу 110 кг стеклянных бутылок история парня, который копил их 10 лет

Источник материала: Myfin



Фото из архива героя публикации

– Начал собирать бутылки лет 10 назад

Когда я был студентом, часто ездил в родной город Молодечно. Жил там в частном доме, поэтому друзья собирались именно у меня. Каждый из нас покупал 2-3 бутылки условного пива и так коротал вечера. Бутылки я уносил в сарай, потому что хотел выбрасывать стеклянную тару отдельно, а не с прочим мусором. Делать в небольшом городе это иногда проблематично, я часто забывал их вынести. Места в сарае было не жалко – это ведь сарай.

Когда склад с бутылками начал раздражать маму, пришлось думать, куда все это деть.

В частном секторе провинциального города мусор забирают раз в неделю. Вывезти такое количество бутылок даже за 2-3 раза – проблемное занятие. Тогда я вспомнил, как мы, будучи детьми, сдавали бутылки как стеклотару.

На пункт приема вторсырья я наткнулся случайно. Спросил у незнакомой женщины на улице, а она даже дорогу указала. Оказалось, график работы у них стандартный – понедельник-пятница. Деньги выдают в тот же день, но если сдавать металлолом, то есть какой-то нюанс. Сдать бутылки можно стеклобоем или отмытой тарой. Я решил не тратить время на отмывание 110 кг стекла и повез просто пустые бутылки с этикетками.

Бутылками мы набили весь багажник. Набралось на 6 мешков от картошки. Поднимать такой груз оказалось не самым приятным занятием, но вдвоем с отцом мы справились быстро. Мешки лежали прямо до крыши багажника. Поворот, яма – часть мешка высыпается и начинает кататься по салону.

Всю дорогу лицо отца выражало бессмысленность нашей затеи. Мне же ехать было увлекательно и даже смешно.

В пункте приема нас встретила женщина в телогрейке. Здание выглядело как заброшенная сельская изба, в которой остались только печь-буржуйка и голые глиняные стены, от которых отваливались куски. В помещении стоял только стол, а на нем – тетрадка. Принимали здесь все – макулатуру, металл, стеклобой и прочее вторсырье.





Перед нами стеклотару сдавал бездомный. Он вез мешок с бутылками в металлической ванне, к ней была привязана тележка с таким же наполнением. Именно так я и представлял себе людей, для которых сдача стеклотары – один из способов выживания.

Мне казалось, что сейчас придется выгружать все 110 кг бутылок, ставить на весы и снова загружать. Все оказалось проще – машина заехала на транспортные весы, взвесилась вместе с бутылками, бутылки выгрузили, а когда машина выехала назад, то весы показали, насколько она стала легче. Бутылки мы просто высыпали на землю в огромную кучу.

Затем меня направили в соседнее административное здание. Килограмм стекла оценили в 12 копеек.

За бутылки общим весом в 110 кг мне заплатили 12 рублей и 65 копеек.

Почему мне от этой цены сняли 55 копеек (5%), я так и не понял. В этот же день я купил на эти деньги килограмм колбасы.

Эти 110 кг бутылок я запомню: заглянуть за обратную сторону обыденных вещей порой подбадривает. Может быть, когда-нибудь я снова накоплю несколько мешков стеклотары. Но думаю, на это уйдет уже больше 10 лет.

О прибыльности говорить не стоит совсем. Сейчас это пустая трата времени. Лучше в раздельные баки складывать бутылки и делать это прежде чем они захламят сарай.