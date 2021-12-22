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Пожар уничтожил 50 т соломы в Каменецком районе
Источник материала: БелТА
22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе пожар уничтожил 50 т соломы, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Сообщение о загорании скирды соломы в тюках в деревне Подбурье Каменецкого района поступило 21 декабря в 5.12. Огнем уничтожено 50 т соломы. Работники МЧС и сотрудники предприятия смогли спасти 50 т соломы.
Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.-0-
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Работники МЧС и сотрудники предприятия смогли спасти 50 т соломы.
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