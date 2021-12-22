Пожар уничтожил 50 т соломы в Каменецком районе

Источник материала: БелТА

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе пожар уничтожил 50 т соломы, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании скирды соломы в тюках в деревне Подбурье Каменецкого района поступило 21 декабря в 5.12. Огнем уничтожено 50 т соломы. Работники МЧС и сотрудники предприятия смогли спасти 50 т соломы.

Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.-0-