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Пожар уничтожил 50 т соломы в Каменецком районе

22.12.2021 07:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе пожар уничтожил 50 т соломы, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании скирды соломы в тюках в деревне Подбурье Каменецкого района поступило 21 декабря в 5.12. Огнем уничтожено 50 т соломы. Работники МЧС и сотрудники предприятия смогли спасти 50 т соломы.

Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Работники МЧС и сотрудники предприятия смогли спасти 50 т соломы.
 
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