Основатель студии Этаж Larry — о трендах в танцах, привозе хореографа Бритни Спирс и ошибках бизнесменов

Источник материала: ProBusiness



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Денис Сенькевич — не только опытнейший танцор страны, но и основатель одной из самых популярных танцевальных студий Этаж Larry . В месяц здесь обучаются танцам 800 человек, хотя все начиналось с одной-двух групп в день. Проводятся занятия по десяткам различных направлений: от хип-хопа и джаз-фанка до тверка и вога. Свои мастер-классы здесь устраивает и сам Денис. Мы заглянули к нему на репетицию и поговорили о развитии танцевальной индустрии в Беларуси, ошибках, которые совершают неопытные основатели таких проектов, а также о самых трендовых направлениях.

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«Пик появления танцевальных студий пришелся на 2018 год»

— Танцами я занимаюсь всю жизнь, а первые свои студии открывал еще 16 лет назад. Тогда индустрия танцевальных студий в Минске только зарождалась, это было еще не так развито, как сейчас. Пик появления таких проектов пришелся на 2018 год. В Минске в это время было более 200 студий современного танца, и это не считая школ бальных танцев, балетных школ, классических направлений. Бизнес в этой индустрии легко открыть, но сложно его поддерживать и развивать, поскольку он требует постоянных вложений и отслеживания изменений. Сейчас все чаще им занимаются люди, которые не связаны с танцами, а просто хотят бизнес в сфере услуг. Как правило, такие проекты обречены на закрытие, но за счет них формируется общее количество игроков на рынке.



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Этаж Larry — моя четвертая по счету танцевальная студия. Прежде чем получился такой проект, я прошел через многие ошибки. А именно:

Страх делегирования

Моя первая и вторая студии закрылись, потому что я взвалил на себя полномочия директора, не оценив объем работы с бухгалтерией. Ко всему прочему это был большой минус мотивации, потому что я — про танцы, а не про документацию. Если вы драйвите проект, найдите человека, который будет заниматься бумагами и администрированием. Каждый должен заниматься своим делом.

Неуверенность в проекте

Моя вторая студия закрылась из-за того, что возникло много сложностей, которые мне казались фатальными: было проще закрыть, чем попытаться решить проблемы. Но в бизнесе могут возникать ощущения, что ты уперся в стену. И ее нужно либо сломать, либо обойти. Для этого необходимо быть уверенным, что готов двигаться вперед и ломать эту стену. Важно разобраться в себе и своей мотивации.

Отсутствие договоренностей с партнером

Если вы строите бизнес вместе с партнером, важно изначально проговорить не только то, как вы стартуете, но и как будете расходиться, делить доли, распределять обязанности и определять ответственность. Когда с вами надежный партнер, понимающий свою роль в этом проекте, бизнес будет успешным. И еще — не заводите романы с ключевыми людьми своего проекта и уж тем более с партнерами.

Остановка в развитии

Если вам удалось построить успешный проект, это не говорит о том, что он будет так работать еще 20 лет без вашего участия. Бизнес нуждается в постоянном развитии. Чем больше вы остаетесь на одном месте, тем больше вероятность, что студия закроется. В бизнесе может быть либо развитие, либо деградация. Особенно танцевальной индустрии, где постоянно меняются тренды, появляются новые студии и направления.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

«Первое время принимали одну-две группы в день»

Пять лет назад, учтя все эти ошибки, мы с командой ребят, которых я знал по танцам, открывали студию Этаж Larry. В основной команде у нас было 4 человека: один отвечает за документацию и юридические вопросы, второй — за администрирование и общение с клиентами, третий — формирует визуальную составляющую студии.

Я занимаюсь танцевальным наполнением студии, подбираю направления и педагогов.

Мы собрались таким составом и начали брейнштормить: продумывать направления, дизайн студии, общую концепцию. Нашли помещение на улице Гикало, это была заброшенная раздевалка завода. Мы поменяли здесь все: снесли старые стены и возвели новые, поменяли окна, двери, коммуникации. Ремонт занял 7 месяцев, но в итоге мы смогли открыть первый зал, спустя еще полгода — второй и третий.

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У нас не было какого-то помпезного открытия. Первое время принимали одну-две группы в день. В плане клиентов в нашем случае сработали несколько факторов.

Так как я давно в танцевальной индустрии, знаю педагогов всех направлений в Беларуси. Сделал выборку из тех, кто подходил нам по концепту и философии. У каждого педагога есть своя аудитория, которая идет целенаправленно на него. Такие коммуникации помогали нам набирать первых клиентов. Затем сработало сарафанное радио.

Помимо этого, мы отличались необычным концептом, начиная от дизайна студии и заканчивая введением слогана — «Место, где танцуешь». Многие вещи, которые мы тогда только внедряли, теперь кажутся вполне обычными. Например, мы устанавливали в раздевалках душевые кабинки, хотя обычно их размещали только в тренажерных или фитнес-залах. У нас была полка буккроссинга, чтобы наши посетители могли обмениваться книгами. Создав визуал студии, мы начали вкладываться в рекламу. Потихоньку залы стали заполнятся людьми…



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«75% клиентов занимаются постоянно»

Сейчас в студии ежемесячно занимаются около 700−800 человек, 70−75% из них — постоянно. Это высокий показатель, но он может варьироваться в зависимости от сезона. Танцевальный сезон начинается, как правило, в сентябре-октябре — это время активных наборов в группы. В середине сезона — январе — набираем еще студентов. Летом происходит небольшой отток людей. Студия продолжает работу, в это время мы организуем танцевальные интенсивы. Они направлены в первую очередь на привлечение новых клиентов, чтобы быстро «ввести» их в танцы. Но также это возможность для продвинутых танцоров «прокачаться» и выйти на новый уровень.

Еще одно направление деятельности — организация мастер-классов с зарубежными танцорами. Мы привозили американских, австралийских, европейских преподавателей, например хореографов Бритни Спирс и Мисси Эллиотт. Они проводили свои занятия, делились опытом.

На постоянной основе в студии преподает 21 педагог. Мы отбираем их, исходя из того, какие они преподаватели, а не артисты. Нам важно, как педагог общается с клиентом, есть ли у него стремление передавать опыт и знания, подходит ли его философия нашей.

Почти все эти годы я сам преподавал в студии, вел занятия по хип-хопу. И я уверен: основатель студии должен быть опытным танцором или иметь в команде такого человека, чтобы понимать, как работает рынок, знать его основных игроков. Мне кажется, если ты не разбираешься в танцах — не сможешь грамотно подобрать команду педагогов, а это основа любой школы или студии.

Как хореографу мне важно, чтобы студенты были открыты к обучению и у них горели глаза. Конечно, круто фиксировать результат после тренировки с помощью смарт-часов, но в танцах я этого не делаю. Потому что чувствую интуитивно, как потренировался. Могу проводить замеры пульса или вести подсчет калорий после беговых упражнений. Самые важные для меня функции в смарт-часах — это синхронизация со смартфоном, чтобы можно было принимать звонки и получать сообщения из соцсетей, а также управлять музыкой. Обращаю также внимание на дизайн, те, что на мне сегодня, — HUAWEI WATCH GT 3 — выглядят очень стильно.



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«Тренд на 2021 год — женские направления»

Еще одна важная составляющая работы — это разработка танцевальных направлений. Перед началом каждого сезона я вместе с командой занимаюсь подбором педагогов и стилей для нашей студии, а уже в процессе что-то корректируем. Выбор направлений на 70% зависит от нашего понимания ситуации, но еще на 30% связан со спросом на определенные стили.

Во всем танцевальном мире существует трендовость, которая меняется ежегодно. Например, недавно были популярны контемпорари и вог, а сейчас они отходят на второй план. Но они обязательно вернутся, их невозможно назвать одногодками.

Подобные веяния могут быть вызваны популярностью определенной музыки. Так получилось, например, с K-Pop-танцами, которыми сейчас активно интересуется молодежь. Мы хотели ввести у себя такие занятия. Но, на наш взгляд, педагог, который мог бы их проводить на должном уровне, в Минске всего один. И он руководит другой студией.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Также тренды могут быть связаны с трансформациями самого танца, когда в нем появляются комбинации из разных стилей. Тренд 2021 года — это женственные направления, танцы на каблуках, даже хип-хоп становится более женственным.

Мы все это отслеживаем, поскольку сами в танцах. Плюс слушаем клиентов, интересуемся у них, чего не хватает, и стараемся внедрять. Хотя запросы иногда бывают забавные, например, нам пишут: «Хотим танцевать TikTok!» Но такого направления не существует. На коротеньких видео из этой соцсети люди танцуют разные стили: начиная от хип-хопа и заканчивая бальными танцами.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

«На рекламу уходит минимум $ 1000 в месяц»

Основная площадка для продвижения наших услуг — это Instagram. Над контентом работает команда из 5 человек: дизайнера, копирайтера, таргетолога, администратора, видеооператора. Командой придумываются креативы, определяется, какие направления и в каком формате будут продвигаться. Ежемесячно отрабатываем от 5 до 20 креативов. Конечно, лучше всего работают видео. Мы изначально делали ставку на этот формат, поскольку показать танец через фото сложно. А с помощью видео клиент понимает, что это за преподаватель, какой у него стиль, манера, чему он может научить. В рекламу мы вкладывались постепенно: сперва это было $ 500 в месяц, потом $ 600, $ 700. Сейчас на это ежемесячно уходит минимум $ 1000.

Как я уже говорил, студия танцев требует постоянных вложений: текущий ремонт, оборудование, продвижение и т.д. Например, недавно поменяли пол, это стоило около 8−10 тыс. бел. руб., обновили вентиляцию — еще 20−25 тыс. Плюс нам очень важен хороший звук, одна колонка стоит около 2000−2500, а в самый большой зал их нужно две.



Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Что будет дальше…

Что касается дальнейшего развития нашей студии, то планов много, но для нас важно с ростом не терять качества. Из-за эпидемиологической ситуации сложно что-то планировать. Но мы давно думаем над тем, чтобы открыть детский танцевальный центр. В Минске сейчас нет студии, в которой бы все было для детей, с правильно подобранными танцевальными стилями, педагогами, комбинациями занятий и т.д. Хотелось бы создать для детей до 12−15 лет отдельный проект. Но для этого, конечно, нужны новые вложения, хорошая команда, четкая стратегия.

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