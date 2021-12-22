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Основатель студии Этаж Larry — о трендах в танцах, привозе хореографа Бритни Спирс и ошибках бизнесменов
22.12.2021 08:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Денис Сенькевич — не только опытнейший танцор страны, но и основатель одной из самых популярных танцевальных студий
«Пик появления танцевальных студий пришелся на 2018 год»
— Танцами я занимаюсь всю жизнь, а первые свои студии открывал еще 16 лет назад. Тогда индустрия танцевальных студий в Минске только зарождалась, это было еще не так развито, как сейчас. Пик появления таких проектов пришелся на 2018 год. В Минске в это время было более 200 студий современного танца, и это не считая школ бальных танцев, балетных школ, классических направлений. Бизнес в этой индустрии легко открыть, но сложно его поддерживать и развивать, поскольку он требует постоянных вложений и отслеживания изменений. Сейчас все чаще им занимаются люди, которые не связаны с танцами, а просто хотят бизнес в сфере услуг. Как правило, такие проекты обречены на закрытие, но за счет них формируется общее количество игроков на рынке.
Этаж Larry — моя четвертая по счету танцевальная студия. Прежде чем получился такой проект, я прошел через многие ошибки. А именно:
Моя первая и вторая студии закрылись, потому что я взвалил на себя полномочия директора, не оценив объем работы с бухгалтерией. Ко всему прочему это был большой минус мотивации, потому что я — про танцы, а не про документацию. Если вы драйвите проект, найдите человека, который будет заниматься бумагами и администрированием. Каждый должен заниматься своим делом.
Моя вторая студия закрылась из-за того, что возникло много сложностей, которые мне казались фатальными: было проще закрыть, чем попытаться решить проблемы. Но в бизнесе могут возникать ощущения, что ты уперся в стену. И ее нужно либо сломать, либо обойти. Для этого необходимо быть уверенным, что готов двигаться вперед и ломать эту стену. Важно разобраться в себе и своей мотивации.
Если вы строите бизнес вместе с партнером, важно изначально проговорить не только то, как вы стартуете, но и как будете расходиться, делить доли, распределять обязанности и определять ответственность. Когда с вами надежный партнер, понимающий свою роль в этом проекте, бизнес будет успешным. И еще — не заводите романы с ключевыми людьми своего проекта и уж тем более с партнерами.
Если вам удалось построить успешный проект, это не говорит о том, что он будет так работать еще 20 лет без вашего участия. Бизнес нуждается в постоянном развитии. Чем больше вы остаетесь на одном месте, тем больше вероятность, что студия закроется. В бизнесе может быть либо развитие, либо деградация. Особенно танцевальной индустрии, где постоянно меняются тренды, появляются новые студии и направления.
«Первое время принимали одну-две группы в день»
Пять лет назад, учтя все эти ошибки, мы с командой ребят, которых я знал по танцам, открывали студию Этаж Larry. В основной команде у нас было 4 человека: один отвечает за документацию и юридические вопросы, второй — за администрирование и общение с клиентами, третий — формирует визуальную составляющую студии.
У нас не было какого-то помпезного открытия. Первое время принимали одну-две группы в день. В плане клиентов в нашем случае сработали несколько факторов.
Помимо этого, мы отличались необычным концептом, начиная от дизайна студии и заканчивая введением слогана — «Место, где танцуешь». Многие вещи, которые мы тогда только внедряли, теперь кажутся вполне обычными. Например, мы устанавливали в раздевалках душевые кабинки, хотя обычно их размещали только в тренажерных или фитнес-залах. У нас была полка буккроссинга, чтобы наши посетители могли обмениваться книгами. Создав визуал студии, мы начали вкладываться в рекламу. Потихоньку залы стали заполнятся людьми…
«75% клиентов занимаются постоянно»
Сейчас в студии ежемесячно занимаются около 700−800 человек, 70−75% из них — постоянно. Это высокий показатель, но он может варьироваться в зависимости от сезона. Танцевальный сезон начинается, как правило, в сентябре-октябре — это время активных наборов в группы. В середине сезона — январе — набираем еще студентов. Летом происходит небольшой отток людей. Студия продолжает работу, в это время мы организуем танцевальные интенсивы. Они направлены в первую очередь на привлечение новых клиентов, чтобы быстро «ввести» их в танцы. Но также это возможность для продвинутых танцоров «прокачаться» и выйти на новый уровень.
На постоянной основе в студии преподает 21 педагог. Мы отбираем их, исходя из того, какие они преподаватели, а не артисты. Нам важно, как педагог общается с клиентом, есть ли у него стремление передавать опыт и знания, подходит ли его философия нашей.
Почти все эти годы я сам преподавал в студии, вел занятия по хип-хопу. И я уверен: основатель студии должен быть опытным танцором или иметь в команде такого человека, чтобы понимать, как работает рынок, знать его основных игроков. Мне кажется, если ты не разбираешься в танцах — не сможешь грамотно подобрать команду педагогов, а это основа любой школы или студии.
Как хореографу мне важно, чтобы студенты были открыты к обучению и у них горели глаза. Конечно, круто фиксировать результат после тренировки с помощью смарт-часов, но в танцах я этого не делаю. Потому что чувствую интуитивно, как потренировался. Могу проводить замеры пульса или вести подсчет калорий после беговых упражнений. Самые важные для меня функции в смарт-часах — это синхронизация со смартфоном, чтобы можно было принимать звонки и получать сообщения из соцсетей, а также управлять музыкой. Обращаю также внимание на дизайн, те, что на мне сегодня, — HUAWEI WATCH GT 3 — выглядят очень стильно.
«Тренд на 2021 год — женские направления»
Еще одна важная составляющая работы — это разработка танцевальных направлений. Перед началом каждого сезона я вместе с командой занимаюсь подбором педагогов и стилей для нашей студии, а уже в процессе что-то корректируем. Выбор направлений на 70% зависит от нашего понимания ситуации, но еще на 30% связан со спросом на определенные стили.
Также тренды могут быть связаны с трансформациями самого танца, когда в нем появляются комбинации из разных стилей. Тренд 2021 года — это женственные направления, танцы на каблуках, даже хип-хоп становится более женственным.
«На рекламу уходит минимум $ 1000 в месяц»
Основная площадка для продвижения наших услуг — это Instagram. Над контентом работает команда из 5 человек: дизайнера, копирайтера, таргетолога, администратора, видеооператора. Командой придумываются креативы, определяется, какие направления и в каком формате будут продвигаться. Ежемесячно отрабатываем от 5 до 20 креативов. Конечно, лучше всего работают видео. Мы изначально делали ставку на этот формат, поскольку показать танец через фото сложно. А с помощью видео клиент понимает, что это за преподаватель, какой у него стиль, манера, чему он может научить. В рекламу мы вкладывались постепенно: сперва это было $ 500 в месяц, потом $ 600, $ 700. Сейчас на это ежемесячно уходит минимум $ 1000.
Как я уже говорил, студия танцев требует постоянных вложений: текущий ремонт, оборудование, продвижение и т.д. Например, недавно поменяли пол, это стоило около 8−10 тыс. бел. руб., обновили вентиляцию — еще 20−25 тыс. Плюс нам очень важен хороший звук, одна колонка стоит около 2000−2500, а в самый большой зал их нужно две.
Что будет дальше…
Что касается дальнейшего развития нашей студии, то планов много, но для нас важно с ростом не терять качества. Из-за эпидемиологической ситуации сложно что-то планировать. Но мы давно думаем над тем, чтобы открыть детский танцевальный центр. В Минске сейчас нет студии, в которой бы все было для детей, с правильно подобранными танцевальными стилями, педагогами, комбинациями занятий и т.д. Хотелось бы создать для детей до 12−15 лет отдельный проект. Но для этого, конечно, нужны новые вложения, хорошая команда, четкая стратегия.
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Основатель студии Этаж Larry — о трендах в танцах, привозе хореографа Бритни Спирс и ошибках бизнесменов
Денис Сенькевич - не только опытнейший танцор страны, но и основатель одной из самых популярных танцевальных студий Этаж Larry. В месяц здесь обучаются танцам 800...
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