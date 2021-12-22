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Европейцы опасаются инвестировать в Литву из-за конфликта с Беларусью и Китаем
Источник материала: ОНТ
«Конфликты с Китаем и Беларусью могут иметь негативные последствия для экономики страны». Об этом заявил глава Центробанка Литвы. Непредсказуемая политика Вильнюса лишает страну инвестиций.
Европейские бизнесмены опасаются вкладываться в литовские бизнес-проекты и связывают возможные потери с повышенными политическими рисками. На этом фоне инвестиционный рейтинг Литвы становится крайне негативным. Недавний конфликт с Китаем принёс огромные убытки, и они продолжают увеличиваться. Напомним, Литва сделала ряд политических выпадов в сторону КНР, поддерживая американскую риторику относительно Тайваня. Кроме разрыва дипотношений с Пекином, это аукнулось Вильнюсу блокировкой в таможенных реестрах Китая. Что уже привело к огромным потерям литовских бизнесменов.
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«Конфликты с Китаем и Беларусью могут иметь негативные последствия для экономики страны». Об этом заявил глава Центробанка Литвы. Непредсказуемая политика...
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