В Испании задержаны участники наркокартеля: изъята четверть тонны марихуаны

Источник материала: ОНТ

Блестящая международная спецоперация. Белорусские правоохранители совместно с Интерполом и испанской полицией ликвидировали влиятельный наркокортель в Испании. Четверть тонны марихуаны изъяли у участников организованной преступной группы. Среди которых два белоруса.

Плантации на курортном побережье позволяли снабжать наркотиками не только Испанию, но и чуть ли весь Евросоюз. Огромные партии приносили немалые суммы, которые инвестировали в новые оранжереи, а также в предметы роскоши. Только наличными изъяли 25 тысяч евро, общая выручка могла исчисляться миллионами. Наркокартель состоял из литовцев и белорусов – и здесь испанской полиции помогли наши оперативники.

Сергей Колонтаев, начальник витебского областного управления ГУБОПиК МВД Беларуси: «В ходе спецоперации были задержаны участники преступной организации. Ими оказались два гражданина Беларуси и трое литовцев. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дела о причастности к деятельности, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Трое из задержанных арестованы, двоим установлен запрет покидать Испанию».

Такие международные спецоперации – не редкость. С зарубежными коллегами белорусские оперативники сотрудничают десятки лет. Но и дома работы хватает: с начала года в Беларуси пресечено 22 канала поставки наркотиков из-за рубежа, изъято более 170 килограммов запрещённых веществ. МВД напоминает: по таким статьям поблажек не бывает.

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