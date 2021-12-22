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В Испании задержаны участники наркокартеля: изъята четверть тонны марихуаны
Источник материала: ОНТ
Блестящая международная спецоперация. Белорусские правоохранители совместно с Интерполом и испанской полицией ликвидировали влиятельный наркокортель в Испании. Четверть тонны марихуаны изъяли у участников организованной преступной группы. Среди которых два белоруса.
Плантации на курортном побережье позволяли снабжать наркотиками не только Испанию, но и чуть ли весь Евросоюз. Огромные партии приносили немалые суммы, которые инвестировали в новые оранжереи, а также в предметы роскоши. Только наличными изъяли 25 тысяч евро, общая выручка могла исчисляться миллионами. Наркокартель состоял из литовцев и белорусов – и здесь испанской полиции помогли наши оперативники.
Такие международные спецоперации – не редкость. С зарубежными коллегами белорусские оперативники сотрудничают десятки лет. Но и дома работы хватает: с начала года в Беларуси пресечено 22 канала поставки наркотиков из-за рубежа, изъято более 170 килограммов запрещённых веществ. МВД напоминает: по таким статьям поблажек не бывает.
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Блестящая международная спецоперация. Белорусские правоохранители совместно с Интерполом и испанской полицией ликвидировали влиятельный наркокортель в...
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