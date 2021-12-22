Соседи играют на пианино поздно вечером, делают ремонт или громко разговаривают? Вот что нужно делать в таких случаях!

Источник материала: ОНТ

Опасные соседи – эти слова хорошо знакомы многим жителям многоэтажек. Конечно, нам бы хотелось жить в мире и согласии с теми, кто нас окружает. Но порой соседство можно назвать «с риском для жизни». Это как раз про то, когда за стенкой живут те, кто может устроить пожар, привести домой сомнительных личностей. Как бороться в этом случае за свое спокойствие?

Казалось бы, лозунг кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно» можно применить и к отношениям соседей. Но порой обстоятельства складываются так, что вместо дружбы и взаимопомощи приходится запастись терпением и отстаивать свои права на спокойную жизнь. По статистике, самые частые причины ссор между соседями – ремонт и шумные вечеринки – это почти треть всех жалоб. Но может оказаться так, что причина повышенного шума – в тонких стенах. Это помогут выяснить работники санэпидемиологической службы, которые выедут на место и проверят уровень шума. Ну, а если вина за беспокойный сон все же на соседях, стоит вызвать милицию.

Дмитрий Кульнис, начальник отделения организации работы участковых инспекторов милиции отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома: «За совершение действий, нарушающих покой других граждан в жилом доме или создающих вибрации и шум в период с 23 до 7 часов, например, игра на музыкальных инструментах, пение, громкая речь и т.д. предусмотрена ответственность по части 1 ст. 22.12 КоАП в виде наложения штрафа от 2 до 10 базовых величин».

Бывают соседи, с которыми проходишь и огонь, и воду. Причем оба эти происшествия могут нанести большой ущерб соседям. Как показывает статистика, самая частая причина пожаров в квартире – курение в постели. Также большое количество возгораний случается из-за неосторожного обращения с электроприборами. Одинокая бабушка может просто забыть выключить телевизор, а это может привести к серьезному пожару. И если предотвратить возгорание в соседской квартире не получится, нужно знать, как правильно действовать.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси: «Чтобы оперативно обнаружить источник задымления, нужно аккуратно выйти на площадку лестничную и обратить внимание, есть ли дым, запах гари, и уже тогда принимать решение. Если на коридоре есть дым, и он поднимается вверх, нужно позвонить спасателям, сообщить о том, что происходит и выйти на улицу».

Летом этого года жители одной из многоэтажек в российском городе Уфа решили помочь своей пожилой соседке, которая живет одна и имеет проблемы с памятью. Соседи по подъезду часто помогают 83-летней жительнице, но не скрывают, что их беспокоит и собственная безопасность. Ведь очень пожилые и болеющие люди могут случайно спровоцировать настоящее ЧП. Именно поэтому им важен постоянный присмотр и общение.

Ольга Василевская, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома: «Территориальными центрами соцобслуживания по месту жительства предоставляются услуги социального работника, услуги сиделки и услуги дневного присмотра. Соцработник окажет пожилому человеку или инвалиду помощь в доставке и приобретении продуктов, лекарств, уборке, готовке и другом. Сегодня в Минске такие услуги получают более 4000 человек».

Если вы живете с соседями, которые вас настораживают, не стесняйтесь обращаться за помощью. Но сперва попытайтесь поговорить и решить проблему мирно.

Фото: depositphotos.com

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