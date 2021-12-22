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Соседи играют на пианино поздно вечером, делают ремонт или громко разговаривают? Вот что нужно делать в таких случаях!
Источник материала: ОНТ
Опасные соседи – эти слова хорошо знакомы многим жителям многоэтажек. Конечно, нам бы хотелось жить в мире и согласии с теми, кто нас окружает. Но порой соседство можно назвать «с риском для жизни». Это как раз про то, когда за стенкой живут те, кто может устроить пожар, привести домой сомнительных личностей. Как бороться в этом случае за свое спокойствие?
Казалось бы, лозунг кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно» можно применить и к отношениям соседей. Но порой обстоятельства складываются так, что вместо дружбы и взаимопомощи приходится запастись терпением и отстаивать свои права на спокойную жизнь. По статистике, самые частые причины ссор между соседями – ремонт и шумные вечеринки – это почти треть всех жалоб. Но может оказаться так, что причина повышенного шума – в тонких стенах. Это помогут выяснить работники санэпидемиологической службы, которые выедут на место и проверят уровень шума. Ну, а если вина за беспокойный сон все же на соседях, стоит вызвать милицию.
Бывают соседи, с которыми проходишь и огонь, и воду. Причем оба эти происшествия могут нанести большой ущерб соседям. Как показывает статистика, самая частая причина пожаров в квартире – курение в постели. Также большое количество возгораний случается из-за неосторожного обращения с электроприборами. Одинокая бабушка может просто забыть выключить телевизор, а это может привести к серьезному пожару. И если предотвратить возгорание в соседской квартире не получится, нужно знать, как правильно действовать.
Летом этого года жители одной из многоэтажек в российском городе Уфа решили помочь своей пожилой соседке, которая живет одна и имеет проблемы с памятью. Соседи по подъезду часто помогают 83-летней жительнице, но не скрывают, что их беспокоит и собственная безопасность. Ведь очень пожилые и болеющие люди могут случайно спровоцировать настоящее ЧП. Именно поэтому им важен постоянный присмотр и общение.
Если вы живете с соседями, которые вас настораживают, не стесняйтесь обращаться за помощью. Но сперва попытайтесь поговорить и решить проблему мирно.
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Соседи играют на пианино поздно вечером, делают ремонт или громко разговаривают? Вот что нужно делать в таких случаях!
Опасные соседи – эти слова хорошо знакомы многим жителям многоэтажек. Конечно, нам бы хотелось жить в мире и согласии с теми, кто нас окружает. Но порой соседство...
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