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3 доминирующих симптома омикрон-штамма назвали в российском Минздраве
Источник материала: ОНТ
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал основные симптомы заболевания штаммом COVID-19 «омикрон»,
Уже примерно в 80 странах выявлен новый вариант вируса «омикрон». Как считают специалисты, он может представлять угрозу из-за того, что быстрее, чем другие штаммы, распространяется.
Ранее
Фото: Pixabay.com
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал основные симптомы заболевания штаммом COVID-19 «омикрон», пишет ТАСС. Уже примерно в 80 странах выявлен новый...
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