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3 доминирующих симптома омикрон-штамма назвали в российском Минздраве

22.12.2021 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3 доминирующих симптома омикрон-штамма назвали в российском Минздраве

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал основные симптомы заболевания штаммом COVID-19 «омикрон», пишет ТАСС.

Уже примерно в 80 странах выявлен новый вариант вируса «омикрон». Как считают специалисты, он может представлять угрозу из-за того, что быстрее, чем другие штаммы, распространяется.

Ранее сообщалось о появляющемся ночью симптоме омикрон-штамма, о котором говорили врачи из ЮАР.

Фото: Pixabay.com


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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал основные симптомы заболевания штаммом COVID-19 «омикрон», пишет ТАСС. Уже примерно в 80 странах выявлен новый...
 
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