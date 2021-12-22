3 доминирующих симптома омикрон-штамма назвали в российском Минздраве

Источник материала: ОНТ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал основные симптомы заболевания штаммом COVID-19 «омикрон», пишет ТАСС.

Уже примерно в 80 странах выявлен новый вариант вируса «омикрон». Как считают специалисты, он может представлять угрозу из-за того, что быстрее, чем другие штаммы, распространяется.

Ранее сообщалось о появляющемся ночью симптоме омикрон-штамма, о котором говорили врачи из ЮАР.

Фото: Pixabay.com





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