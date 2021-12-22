Борьба с коррупцией, лицензирование, ипотека, спорт: парламентарии 22 декабря обсудят важные законопроекты

Источник материала: ОНТ

Сегодня состоится закрытие шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Парламентарии рассмотрят законопроекты по вопросам борьбы с коррупцией, правового регулирования хозяйственной деятельности, лицензирования, ипотеке и другие.

А накануне в Овальном зале приняли Бюджет на будущий год. В проект заложено почти 28 миллиардов рублей. Увеличиваются расходы на образование и здравоохранение, ещё больше средств направят на зарплаты, пенсии и поддержку многодетных семей. В бюджете депутаты учли риски и вызовы, с которыми белорусская экономика может столкнуться в следующем году. Рассмотрели и другие вопросы. Так, будет введена уголовная ответственность за участие в незарегистрированных партиях. Соответствующие изменения в кодексы приняли сразу в двух чтениях.

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