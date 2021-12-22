Гороскоп на 22 декабря: важный выбор в жизни у Весов, предложение о сотрудничестве у Львов

Источник материала: ОНТ

Сегодня внимание Овнов привлечет семейная жизнь. Домашние дела будут не только приятными, но и полезными. Не забудьте избавиться от лишнего и ненужного как в мыслях, так и в вещах.

Целеустремленность поможет Тельцам добиться желаемого. Звезды советуют вам придерживаться выбранного курса и не расслабляться. Не огорчайтесь, если не все будет получаться – вы на правильном пути.

Близнецы, будьте готовы к тому, что вам придется целый день преодолевать различные трудности. Из–за разных взглядов и мнений могут возникнуть разногласия в отношениях с любимым человеком.

Раки, постарайтесь сегодня больше времени провести дома и избегать посещения массовых мероприятий. Работая с цифрами, вы способны допустить серьезные ошибки в расчетах.

Деловая информация и долгожданное предложение о сотрудничестве сможет кардинально изменить жизнь Львов. Если вы не станете медлить с решением, то уже скоро существенно улучшите материальное положение.

Девам звезды рекомендуют посвятить день семье, дому и насладиться активным отдыхом. Деловые и рабочие вопросы вам лучше перенести на другое время.

Весы, обстоятельства могут заставить вас сделать важный выбор в жизни. Попытайтесь проявить мудрость. Анализируйте происходящие события перед тем, как принимать решения.

Скорпионы, постарайтесь больше общаться с людьми, которые позитивно смотрят на окружающий мир. Это поможет вам получить дополнительные силы и вдохновение. Рутинные и скучные дела не для вас.

Сегодня Стрельцам сложно сосредоточить свое внимание на работе, которая потребует от вас точности. Постарайтесь перенести составление отчетов на другое время. Вечером у вас появится возможность восстановить силы.

Козероги могут встретить человека, который поделится с вами полезной информацией. Не стоит спешить с ответом на предложение, которое будет касаться вашего дополнительного дохода.

Водолеям лучше избегать участия в сомнительных и авантюрных проектах. Важные встречи и переговоры будут успешными, если вы их запланируете на первую половину дня.

Рыбам звезды советуют отменить поездки и не принимать важных решений. Чтобы рабочие вопросы не отвлекали вас в выходные дни, постарайтесь завершить начатые проекты уже сейчас.

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