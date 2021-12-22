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В Кричеве при пожаре в общежитии пострадал ребенок

22.12.2021 09:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кричеве при пожаре в общежитии пострадал ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре на 3 этаже пятиэтажного общежития в Кричеве поступило спасателям 21 декабря в 20.56. Пожар был обнаружен системой передачи извещения о ЧС "Молния".

По прибытии к месту вызова наблюдалось слабое задымление в коридоре, горение было ликвидировано жильцами при помощи огнетушителей. В жилой комнате, где возник пожар, проживала женщина 1993 года рождения вместе с дочерью 2013 года рождения.

Дочь хозяйки с диагнозом термический ожог 1 степени 4% тела (кисти рук) госпитализирована в Кричевскую районную центральную больницу, состояние ребенка удовлетворительное. В результате пожара в комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Эвакуация не проводилась. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Сообщение о пожаре на 3 этаже пятиэтажного общежития в Кричеве поступило спасателям 21 декабря в 20.56. Пожар был обнаружен системой передачи извещения о ЧС "Молния".
 
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