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Житель Жодино на столичном рынке нелегально продавал пиротехнику

22.12.2021 09:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пресечен факт незаконной реализации пиротехники, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники милиции установили мужчину, который реализовывал пиротехнические изделия без соответствующих документов на право осуществления предпринимательской деятельности.

53-летний житель Жодино продавал пиротехнику на одном из рынков столицы. По его словам, товар он приобрел в столичном торговом центре. Правоохранители обнаружили и изъяли свыше 2 тыс. единиц пиротехники на сумму более Br1,5 тыс.

Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В отношении гражданина по факту незаконной предпринимательской деятельности составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.3 КоАП.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе проверочных мероприятий сотрудники милиции установили мужчину, который реализовывал пиротехнические изделия без соответствующих документов на право...
 
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