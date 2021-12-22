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В суд направлено дело об оскорблении Президента, разжигании вражды и обороте марихуаны

22.12.2021 10:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении обвиняемого, которому инкриминированы публичное оскорбление Президента Беларуси, разжигание социальной вражды и розни, а также незаконный оборот наркотических средств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

По материалам дела, обвиняемый с июня 2020 года по май 2021-го на одном из интернет-ресурсов, в деструктивном Telegram-канале, соцсетях разместил комментарии и иную информацию. В них были оскорбления главы государства, ложные обвинения в совершении им особо тяжких преступлений. Фигурант давал искаженную унизительную оценку также сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим, демонстрируя и формируя презрительное отношение к ним, возбуждая социальную вражду и рознь.

Кроме того, в мае 2021 года через закладку он приобрел без цели сбыта не менее 0,2 г марихуаны, которую перевез на автомобиле к месту жительства. До момента задержания часть наркотика успел употребить.

Изучение материалов дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно, собрано достаточно доказательств.

Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По материалам дела, обвиняемый с июня 2020 года по май 2021-го на одном из интернет-ресурсов, в деструктивном Telegram-канале, соцсетях разместил комментарии и иную...
 
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