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В суд направлено дело об оскорблении Президента, разжигании вражды и обороте марихуаны
Источник материала: БелТА
22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении обвиняемого, которому инкриминированы публичное оскорбление Президента Беларуси, разжигание социальной вражды и розни, а также незаконный оборот наркотических средств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.
По материалам дела, обвиняемый с июня 2020 года по май 2021-го на одном из интернет-ресурсов, в деструктивном Telegram-канале, соцсетях разместил комментарии и иную информацию. В них были оскорбления главы государства, ложные обвинения в совершении им особо тяжких преступлений. Фигурант давал искаженную унизительную оценку также сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим, демонстрируя и формируя презрительное отношение к ним, возбуждая социальную вражду и рознь.
Кроме того, в мае 2021 года через закладку он приобрел без цели сбыта не менее 0,2 г марихуаны, которую перевез на автомобиле к месту жительства. До момента задержания часть наркотика успел употребить.
Изучение материалов дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно, собрано достаточно доказательств.
Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-
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По материалам дела, обвиняемый с июня 2020 года по май 2021-го на одном из интернет-ресурсов, в деструктивном Telegram-канале, соцсетях разместил комментарии и иную...
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