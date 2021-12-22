Большинство зараженных омикрон-штаммом назвали симптом, который появился у них самым первым. И это не першение в горле!

Источник материала: ОНТ

Ученые из британской компании ZOE, создавшей приложения ZOE COVID Study для отслеживания COVID-19, провели сравнительный анализ симптомов тысяч людей, у которых был COVID-19 в октябре, когда дельта-вариант доминировал в Лондоне, и в декабре, когда омикрон-штамм его вытеснил, пишет РИА «Новости».

Большинство заболевших «омикроном» сообщает о пяти основных симптомах – головная боль, чихание, боль в горле, усталость, насморк. У некоторых были потеря аппетита, кашель и мозговой туман.

Отмечается, что самой первой появляется головная боль. По описаниям ученых, у нее пульсирующий, колющий или давящий характер, устойчива к обычным обезболивающим, может длиться более 3-х дней.

Насморк, как и чихание, встречается у 60% заболевших. Боль в горле отмечают около 50% инфицированных «омикроном». Она похожа на такую, как при ларингите или простуде. Если возникает кашель, то обычно он сухой, появляется через несколько дней после заражения, длится примерно 4-5 дней.

Ранее сообщалось о появляющемся ночью симптоме омикрон-штамма, о котором говорили врачи из ЮАР.

Фото: depositphotos.com





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