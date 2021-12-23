В Англии нашли окаменелость трехметровой многоножки

Источник материала: ОНТ

На севере Англии в отложениях каменноугольного периода палеонтологи нашли останки гигантской многоножки. Об этом рассказывает The Independent.

Находка оказалась крупнейшим из известных науке беспозвоночных. Многоножка достигала в длину примерно 3 м, масса беспозвоночного превышала 50 кг.

По словам научного сотрудника Кембриджского университета Нила Дейвиса, одного из авторов работы, окаменелость была обнаружена случайно на пляже возле одного из утесов вблизи деревни Хоувик.

Находка была сделана еще в 2018 году, но рассказали о ней лишь сейчас – соответствующая статься была опубликована в научном журнале Journal of the Geological Society .

Специалисты утверждают, что беспозвоночное существо относилось к роду артоплевр, живших за 100 млн лет до динозавров. Палеонтологи надеются, что смогут в ходе дальнейшей работы найти отпечатки ротового аппарата многоножки, что позволило бы уточнить ее положение в экосистемах того времени.

Фото: Neil Davies

Подписывайтесь на нас в Telegram