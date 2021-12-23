ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Англии нашли окаменелость трехметровой многоножки

23.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Англии нашли окаменелость трехметровой многоножки

На севере Англии в отложениях каменноугольного периода палеонтологи нашли останки гигантской многоножки. Об этом рассказывает The Independent.

Находка оказалась крупнейшим из известных науке беспозвоночных. Многоножка достигала в длину примерно 3 м, масса беспозвоночного превышала 50 кг.

По словам научного сотрудника Кембриджского университета Нила Дейвиса, одного из авторов работы, окаменелость была обнаружена случайно на пляже возле одного из утесов вблизи деревни Хоувик.

Находка была сделана еще в 2018 году, но рассказали о ней лишь сейчас – соответствующая статься была опубликована в научном журнале Journal of the Geological Society.

Специалисты утверждают, что беспозвоночное существо относилось к роду артоплевр, живших за 100 млн лет до динозавров. Палеонтологи надеются, что смогут в ходе дальнейшей работы найти отпечатки ротового аппарата многоножки, что позволило бы уточнить ее положение в экосистемах того времени.

Фото: Neil Davies

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На севере Англии в отложениях каменноугольного периода палеонтологи нашли останки гигантской многоножки. Об этом рассказывает The Independent. Находка оказалась...
 
Новости дня
Новости разные
 
Возле столичного торгового центра женщина попала под колеса автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by