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МВД: количество подписчиков крупнейших экстремистских Telegram-каналов уменьшилось на 200 тысяч

23.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МВД: количество подписчиков крупнейших экстремистских Telegram-каналов уменьшилось на 200 тысяч

На 200 тысяч человек уменьшилось количество подписчиков крупнейших экстремистских Telegram-каналов. Об этом в эфире СТВ заявил начальник отдела ГУБОПиК МВД Вячеслав Орловский.

По словам Орловского, на это повлияло введение уголовной ответственности за подписку на чаты в Telegram, которые признаны экстремистскими формированиями.

Фото: depositphotos

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На 200 тысяч человек уменьшилось количество подписчиков крупнейших экстремистских Telegram-каналов. Об этом в эфире СТВ заявил начальник отдела ГУБОПиК МВД Вячеслав...
 
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