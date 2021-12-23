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МВД: количество подписчиков крупнейших экстремистских Telegram-каналов уменьшилось на 200 тысяч
Источник материала: ОНТ
На 200 тысяч человек уменьшилось количество подписчиков крупнейших экстремистских Telegram-каналов. Об этом в эфире СТВ
По словам Орловского, на это повлияло введение уголовной ответственности за подписку на чаты в Telegram, которые признаны экстремистскими формированиями.
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На 200 тысяч человек уменьшилось количество подписчиков крупнейших экстремистских Telegram-каналов. Об этом в эфире СТВ заявил начальник отдела ГУБОПиК МВД Вячеслав...
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