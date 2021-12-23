МВД: количество подписчиков крупнейших экстремистских Telegram-каналов уменьшилось на 200 тысяч

Источник материала: ОНТ

На 200 тысяч человек уменьшилось количество подписчиков крупнейших экстремистских Telegram-каналов. Об этом в эфире СТВ заявил начальник отдела ГУБОПиК МВД Вячеслав Орловский.

По словам Орловского, на это повлияло введение уголовной ответственности за подписку на чаты в Telegram, которые признаны экстремистскими формированиями.

Фото: depositphotos

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