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Гала-концерт самого громкого театрального проекта года – в Большом

23.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гала-концерт самого громкого театрального проекта года – в Большом

Богема мировой сцены – в Большом! Звездным гала-концертом завершается самый громкий театральный проект года. Минский международный Рождественский оперный форум собрал «голоса» из пяти стран. В этот вечер командует гранд-оркестром итальянский маэстро. Композитор-хедлайнер праздничной программы тоже родом из «колыбели элитарного искусства». 


Отношения, которые не поставишь на паузу. Оперу надо слушать. И лучше всего не в записи, а вживую. Им не надо пиариться. Их имена звучат во всем мире – порознь. Отборный «ансамбль» Кармен, Фаустов, Далил сегодня в Большом. Словом – «браво!». 

Венера Гимадиева, солистка Большого театра России: «Мне нужно "опеть" Норму. Потому что она у меня скоро предстоит. Вся партия. И теперь точечно я "впеваю", так скажем. Поэтому я предложила "Casta diva". И я очень рада, что ее утвердили. Это должно быть бельканто, это должно быть без усилий каких-то. Вы услышите это раньше Амстердама». 

График оперных звезд постепенно возвращается в прежний очный режим. Так что не просто, как может показаться, было «свести» на минских подмостках Эцио-Сулимского (баритон из Мариинского театра) с Аттилой-Джанелидзе (бас из московского Большого). 

Джанлуко Марчиано, дирижер (Италия): «Мы попытались выстроить концертную программу так, чтобы это было целостное повествование, а не набор отдельных арий и дуэтов. Конечно, сохраняя индивидуальность каждого артиста». 

Под рукой маэстро в режиме нон-стоп сегодня шел единственный полный прогон вечернего классического шоу. «Так поступают все» Моцарта, «Дон Паскуале» Доницетти – оперные номера не из репертуара Большого. В двух отделениях сыграют 21 партию.    

В опере XIX века произведения часто венчались «гранд-финалом» с участием всех действующих лиц и хора. Так будет и сегодня. Под занавес гала звезды сойдутся на сцене Большого в самом известном номере с шампанским. «Поднимем мы кубки веселья...» – Застольная песнь из «Травиаты» Верди.

Великий итальянский композитор сегодня подтвердил статус «главного производителя оперных хитов». Чаще всего на слуху у публики. Хотя открыл программу Россини, «Севильский цирюльник». «Браво!» без паузы в этот богемный вечер в Большом.  

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Богема мировой сцены – в Большом! Звездным гала-концертом завершается самый громкий театральный проект года. Минский международный Рождественский оперный форум...
 
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