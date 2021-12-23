Мужчина придумал гениальный способ научить кошку включать свет

Источник материала: ОНТ

TikTok набирает популярность видео, на котором кошка по просьбе хозяина включает свет. Видео набрало два млн просмотров и больше тысячи комментариев.

Обычно котов обвиняют в бесполезности, но хозяин этой кошки придумал, как научить свою питомицу включать свет. И способ оказался гениально простым. Нужно просто направить лазерную указку на выключатель.

Пользователям очень понравился этот лайфхак: «Отличная идея! Надо своего кота тоже такому научить», «Дистанционный пульт управления кошкой», «А пиво из холодильника научите приносить?».

Фото: depositphotos.com

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