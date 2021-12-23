1 января новая лотерея «То!Лото» разыграет 150 000 рублей

Источник материала: ОНТ

В Новый год исполняются самые заветные желания! Уже 1 января новая тиражная лотерея «То!Лото» претворит в жизнь мечты многих белорусов о большом выигрыше. Испытать удачу предлагают с помощью специального билетика – с каждой зачеркнутой цифрой шанс приумножить свой капитал все выше! Выигрывает каждый 3-й игровой купон, а это значит, чем их больше, тем ближе Суперприз в 150 000 рублей. Для тех, кто в 2022 году хочет стать богаче, наш следующий сюжет.





Все шумит и кружится! От этого необычного аппарата и будет зависеть «судьба» участников лотереи. Никакого вмешательства ведущих – с помощью 90 шаров лототрон случайным образом сам определит победителей. Комбинации уникальные, предугадать исход игры не получится.

Алексей Романовский, менеджер проекта «То!Лото»: «Розыгрыш нашей лотереи проводится с помощью специального сертифицированного лототрона от ведущего мирового производителя. Воздействие человека полностью исключено, а это значит, что наши розыгрыши абсолютно честные, прозрачные. В лототрон загружается 90 шаров, и они выпадают один за одним, а зрители и телезрители зачеркивают их в своих билетах. Соответственно, чем больше цифр совпадет, тем больше шансов на выигрыш».

Чем еще удивит новая лотерея?! Создатели «То!Лото» обещают: выиграет треть билетиков всего тиража. Такого в Беларуси еще не было.

Марина Грицук, ведущая лотереи «То!Лото»: «Так здорово, что у белорусов появилась такая возможность спонтанного, внезапного денежного выигрыша. Ведь это приятно, когда есть возможность осуществить все свои планы. Тем более что правила "То!Лото" абсолютно просты, все происходит на ваших глазах, все прозрачно, а мы, ведущие, за этим следим. И правила можно понять даже 1 января, не составит ни для кого труда. Кстати, билетик "То!Лото" будет отличным подарком для родных и близких в Новый год и Рождество. Пускай выигрывают и радуются, а мы будем радоваться вместе с ними».

Счастливые билеты уже в продаже в ярких точках по всей Беларуси. Забирайте шанс на удачу, покупая, к примеру, горошек в салат или оплачивая коммуналку!

Геннадий Шабловский, менеджер Республиканского унитарного предприятия «Белорусские лотереи»: «Мы хотим, чтобы вы могли найти билетик где угодно: в почтовых отделениях вашего города, в киосках и павильонах "Белсоюзпечати", в отделениях Беларусбанка, в отделениях Белагропромбанка Минска, Минской и Могилевской области, в гипермаркетах "Евроопта" Минска и областных центров. Мы хотим, чтобы билеты вы смогли купить где угодно. Чем больше билетов, тем больше шансов. Желаем всем удачи».

Счастливый билетик всегда под рукой и на сайте toloto.by. Не упустите приумножить шанс на выигрыш! Ведь сейчас лотерея проводит акцию: купи 5 билетов на официальном сайте и получи шанс на выигрыш iPhone 13, больше билетов – больше шансов. Уже 1 января в 18:30 готовьте шариковые ручки. Пусть в новом году все желания исполнятся!

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