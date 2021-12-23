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1 января новая лотерея «То!Лото» разыграет 150 000 рублей
Источник материала: ОНТ
В Новый год исполняются самые заветные желания! Уже 1 января новая тиражная лотерея «То!Лото» претворит в жизнь мечты многих белорусов о большом выигрыше. Испытать удачу предлагают с помощью специального билетика – с каждой зачеркнутой цифрой шанс приумножить свой капитал все выше! Выигрывает каждый 3-й игровой купон, а это значит, чем их больше, тем ближе Суперприз в 150 000 рублей. Для тех, кто в 2022 году хочет стать богаче, наш следующий сюжет.
Все шумит и кружится! От этого необычного аппарата и будет зависеть «судьба» участников лотереи. Никакого вмешательства ведущих – с помощью 90 шаров лототрон случайным образом сам определит победителей. Комбинации уникальные, предугадать исход игры не получится.
Чем еще удивит новая лотерея?! Создатели «То!Лото» обещают: выиграет треть билетиков всего тиража. Такого в Беларуси еще не было.
Счастливые билеты уже в продаже в ярких точках по всей Беларуси. Забирайте шанс на удачу, покупая, к примеру, горошек в салат или оплачивая коммуналку!
Счастливый билетик всегда под рукой и на сайте toloto.by. Не упустите приумножить шанс на выигрыш! Ведь сейчас лотерея проводит акцию: купи 5 билетов на официальном сайте и получи шанс на выигрыш iPhone 13, больше билетов – больше шансов. Уже 1 января в 18:30 готовьте шариковые ручки. Пусть в новом году все желания исполнятся!
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В Новый год исполняются самые заветные желания! Уже 1 января новая тиражная лотерея «То!Лото» претворит в жизнь мечты многих белорусов о большом выигрыше. Испытать...
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