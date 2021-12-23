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Райан Рейнольдс рассказал, что его путают с Беном Аффлеком и Райаном Гослингом
Источник материала: ОНТ
Голливудский актер Райан Рейнольдс признался, что его часто путают с Райаном Гослингом и Беном Аффлеком. Соответствующий рассказ
Рейнольдс вспомнил, что сотрудники пиццерии, в которую он часто заходит, уже на протяжении нескольких лет принимают его за Аффлека. Звезда «Дэдпула» даже и не думает поправлять ошибающихся людей.
Рейнольдса, по его словам, также нередко путают с Гослингом. По этому поводу артист недоумевает, так как считает, что они совершенно разные. Рейнольдс считает: если бы именно он снялся в «Дневнике памяти», то картину было бы невозможно смотреть.
Фото: instagram / vancityreynolds / bennifer1.0
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Голливудский актер Райан Рейнольдс признался, что его часто путают с Райаном Гослингом и Беном Аффлеком. Соответствующий рассказ прозвучал в подкасте «Дорогой...
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