ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Райан Рейнольдс рассказал, что его путают с Беном Аффлеком и Райаном Гослингом

23.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Райан Рейнольдс рассказал, что его путают с Беном Аффлеком и Райаном Гослингом

Голливудский актер Райан Рейнольдс признался, что его часто путают с Райаном Гослингом и Беном Аффлеком. Соответствующий рассказ прозвучал в подкасте «Дорогой Хэнк и Джон».

Рейнольдс вспомнил, что сотрудники пиццерии, в которую он часто заходит, уже на протяжении нескольких лет принимают его за Аффлека. Звезда «Дэдпула» даже и не думает поправлять ошибающихся людей.

Рейнольдса, по его словам, также нередко путают с Гослингом. По этому поводу артист недоумевает, так как считает, что они совершенно разные. Рейнольдс считает: если бы именно он снялся в «Дневнике памяти», то картину было бы невозможно смотреть.

Фото: instagram / vancityreynolds / bennifer1.0

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голливудский актер Райан Рейнольдс признался, что его часто путают с Райаном Гослингом и Беном Аффлеком. Соответствующий рассказ прозвучал в подкасте «Дорогой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Возле столичного торгового центра женщина попала под колеса автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by