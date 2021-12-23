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Эмиль Чечко дал интервью ОНТ. Правда и фейки о сбежавшем польском солдате, преступления польского режима на границе

23.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эмиль Чечко дал интервью ОНТ. Правда и фейки о сбежавшем польском солдате, преступления польского режима на границе

Кто такой польский солдат Эмиль Чечко? И что заставило его оставить оружие, перейти границу и просить убежища в Беларуси? Об этом, а также о последствиях своего поступка и лжи польской пропаганды Чечко рассказал нам в интервью. 

Личная жизнь и служба польского военного. Ответы на все вопросы, в том числе и самые неудобные. Подробности побега, которых вы не знали. О семье и армии, приказах и командирах, о беженцах и о том, что было по ту сторону границы и под грифом «секретно». Беседа велась на польском языке.

Мы специально оставили оригинальный звук в эфирной версии. Да, это сложнее для восприятия, но правда – важнее. Мы даем интервью на польском с русскими субтитрами, чтобы не упустить ни слова правды. 

Смотрите интервью с Эмилем Чечко в видеоинформации.


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Кто такой польский солдат Эмиль Чечко? И что заставило его оставить оружие, перейти границу и просить убежища в Беларуси? Об этом, а также о последствиях своего...
 
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