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Эмиль Чечко дал интервью ОНТ. Правда и фейки о сбежавшем польском солдате, преступления польского режима на границе
Источник материала: ОНТ
Кто такой польский солдат Эмиль Чечко? И что заставило его оставить оружие, перейти границу и просить убежища в Беларуси? Об этом, а также о последствиях своего поступка и лжи польской пропаганды Чечко рассказал нам в интервью.
Личная жизнь и служба польского военного. Ответы на все вопросы, в том числе и самые неудобные. Подробности побега, которых вы не знали. О семье и армии, приказах и командирах, о беженцах и о том, что было по ту сторону границы и под грифом «секретно». Беседа велась на польском языке.
Мы специально оставили оригинальный звук в эфирной версии. Да, это сложнее для восприятия, но правда – важнее. Мы даем интервью на польском с русскими субтитрами, чтобы не упустить ни слова правды.
Смотрите интервью с Эмилем Чечко в видеоинформации.
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Эмиль Чечко дал интервью ОНТ. Правда и фейки о сбежавшем польском солдате, преступления польского режима на границе
Кто такой польский солдат Эмиль Чечко? И что заставило его оставить оружие, перейти границу и просить убежища в Беларуси? Об этом, а также о последствиях своего...
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