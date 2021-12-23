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Следователи выясняют обстоятельства смерти школьницы в Барановичах
Источник материала: БелТА
23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В одной из школ Барановичей умерла 16-летняя девушка, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.
Трагедия случилась сегодня около 12.00. 11-класснице на уроке резко стало плохо. Девушка потеряла сознание. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть.
Правоохранители опрашивают педагогов и родственников девушки.-0-
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23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В одной из школ Барановичей умерла 16-летняя девушка, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по...
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