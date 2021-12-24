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Новогодний праздник «Олимпийская ёлка» прошел в Минске

24.12.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новогодний праздник «Олимпийская ёлка» прошел в Минске

Традиционный новогодний праздник «Олимпийская ёлка» сегодня собрал в одном месте белорусских атлетов, тренеров их детей и просто неравнодушных к спорту людей. 

Ребята с удовольствием посмотрели новогоднее шоу, а у взрослых была возможность пообщаться в канун Нового года, подвести итоги и поделиться планами на будущее. Ведь у спортсменов и их тренеров зачастую совсем немного времени из-за постоянных сборов и соревнований. Со сцены к гостям обратился и глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко, пожелав всем тепла, доброты, здоровья, а спортсменам выиграть свою Олимпиаду в новом году. 2021-й для многих получился очень насыщенным на события, когда состоялись долгожданные Олимпийские игры. Сегодня призёры Токио и чемпионы предыдущих Олимпиад не скрывали, что предновогодняя суета, время с семьей перед новогодними праздниками – самые лучшие моменты.

После шоу под названием «Семь желаний» ребята и их родители окунулись в мир приключений с играми, квестами, танцами, новогодними хороводами. И конечно, всех ждали совместные фото в новогодней атмосфере и сладкие подарки. 

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Традиционный новогодний праздник «Олимпийская ёлка» сегодня собрал в одном месте белорусских атлетов, тренеров их детей и просто неравнодушных к спорту людей. ...
 
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