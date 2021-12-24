Ученые разработали прототип вакцины от аллергии на собак

Источник материала: ОНТ

Японские биологи сумели разработать прототип вакцины от аллергии на собак. Результаты исследований были опубликованы в издании The FEBS Journal, передает ТАСС.

Лекарство основано на белке из слюны животных (на который как раз и приходится порядка 75% случаев данного заболевания). В частности, ученые изучили структуру белка Can f1. Молекулы этого вещества могут спровоцировать мощную иммунную реакцию у страдающих от аллергии людей. В ходе изучения цепочки аминокислот исследователи выделили пять участков, которые вызывают наиболее острую реакцию у иммунитета.

На основе полученных данных ученым удалось создать несколько прототипов вакцины, которая обучает иммунитет человека отличать Can f1 от других белковых молекул и не реагировать на него.

Работу прототипов уже испытали на культурах иммунных клеток носителей аллергии на собак. И первые испытания прошли достаточно успешно, поскольку антитела перестали контактировать с белком, когда ученые повреждали два ключевых его наиболее важных для аллергенной реакции участка.

В дальнейшем вакцину планируют проверить на различных модельных животных. Успешное прохождение этого этапа испытаний откроет дорогу для проведения клинических испытаний первой вакцины от аллергии на собак уже с участием людей-добровольцев.

Фото: Freepik

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