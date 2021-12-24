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Модный дизайн и свое кафе: возле Национального аэропорта Минск открылась обновлённая автозаправочная станция «Белоруснефть»
Источник материала: ОНТМинск открылась обновлённая автозаправочная станция «Белоруснефть»" class="one-news__figure-img">
Обновлённая автозаправочная станция «Белоруснефть» открылась возле Национального аэропорта Минск. В новом мультикомплексе можно не только заправить автомобиль, но и зарядить электрокар, отдохнуть в кафе между вылетами и даже провести важные переговоры в специальной комнате.
Индивидуальный проект, современное оборудование, модный дизайн и кафе с белорусской кухней. Теперь жители столицы, а также гости нашей страны и их ожидающие могут заправляться еще в более комфортных условиях. Всего за 5 месяцев обычная автомобильная заправка превратилась в современный мультикомплекс, которому пока нет аналогов у нас в стране.
На территории мультикомплекса будет работать собственное кафе. Здесь гости нашей страны смогут не только попить вкусный кофе с десертами, но и отведать национальные блюда нашей страны. Также для людей бизнеса работает комната для деловых переговоров.
Открытие этой автозаправочной станции не последнее в этом году. В Минске в 2021 появится еще одна абсолютно новая АЗС «Белоруснефть».
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Модный дизайн и свое кафе: возле Национального аэропорта Минск открылась обновлённая автозаправочная станция «Белоруснефть»
Обновлённая автозаправочная станция «Белоруснефть» открылась возле Национального аэропорта Минск. В новом мультикомплексе можно не только заправить автомобиль,...
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