Модный дизайн и свое кафе: возле Национального аэропорта Минск открылась обновлённая автозаправочная станция «Белоруснефть»

Источник материала: ОНТ

Минск открылась обновлённая автозаправочная станция «Белоруснефть»" class="one-news__figure-img">

Обновлённая автозаправочная станция «Белоруснефть» открылась возле Национального аэропорта Минск. В новом мультикомплексе можно не только заправить автомобиль, но и зарядить электрокар, отдохнуть в кафе между вылетами и даже провести важные переговоры в специальной комнате.





Индивидуальный проект, современное оборудование, модный дизайн и кафе с белорусской кухней. Теперь жители столицы, а также гости нашей страны и их ожидающие могут заправляться еще в более комфортных условиях. Всего за 5 месяцев обычная автомобильная заправка превратилась в современный мультикомплекс, которому пока нет аналогов у нас в стране.

Александр Драгун, директор предприятия «Белоруснефть-Минскавтозаправка»: «Мы открыли автозаправочную станцию №46 в Национальном аэропорту Минск после реконструкции. Реконструировали мы ее 5 месяцев и 20 дней. Мы увеличили ее заправочную мощность до 350 заправок в сутки. Здесь представлен дополнительный сектор услуг: электрическая заправочная станция на 50 КВТ, пылесос, традиционный пост подкачки шин, стоянка на 38 мест, также большой торговый зал на 185 кв. м с кафе на 29 посадочных мест, ну и спектр сопутствующих товаров для клиентов в дорогу, полноценная кухня в кафе, также есть терраса на 12 посадочных мест. Этот проект очень интересный, он сделан по индивидуальному проекту. Мы уверенны, что клиенту он понравится, и у него хорошее будущее в развитии».

На территории мультикомплекса будет работать собственное кафе. Здесь гости нашей страны смогут не только попить вкусный кофе с десертами, но и отведать национальные блюда нашей страны. Также для людей бизнеса работает комната для деловых переговоров.

Ольга Хацкевич, мастер автозаправочной станции №46 «Белоруснефть-Минскавтозаправка»: «Этот объект для нас очень важен, так как мы находимся в аэропорту, то мы надеемся, что он станет такими воротами в нашу страну. Когда гости к нам прилетают, мы хотим, чтобы они видели, какие мы, какая Беларусь наша. Для наших гостей мы хотим только лучшего. У нас будет прекрасное кафе, там будет наше белорусское меню. Наши сотрудники сделают все возможное, чтобы гости шли именно к нам».

Открытие этой автозаправочной станции не последнее в этом году. В Минске в 2021 появится еще одна абсолютно новая АЗС «Белоруснефть».

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