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Под ключ или под бульдозер: какая судьба ждёт столичные долгострои? Рассказываем
Источник материала: ОНТ
В центре внимания – долгострои. Как в Минске работают над их сокращением, сегодня обсудили на совещании с участием главы Совета Республики и председателя Комитета госконтроля. Проблема не массовая, однако всё ещё актуальная. Только в Минске больше 250 объектов, которые застыли в ожидании – под ключ или под бульдозер?
Этому долгострою в Партизанском районе столицы третий десяток лет. Сначала возводили корпус Минского завода автоматических линий, но дело встало, едва начавшись... Предприятию объект оказался не нужен. Долгое время ему искали нового хозяина. В итоге нашли, однако стройка нужный темп набрала только в этом году. Вскоре проблемный долгострой станет учебным корпусом Белгосуниверситета.
А эта стройка также тянулась неприлично долго. Инвестор заверял – к 2014 году напротив «Минск-Арены» возведут архитектурную жемчужину Беларуси. Проект жилого комплекса действительно впечатлял. Но амбиции оказались непомерными для частных компаний. За дело взялось государство. Готовность – уже 99%.
И это лишь некоторые долгострои, которые в ближайшее время покинут «черный список». К слову, он по столице сокращается. Только за год – на треть! Это результат совместной работы власти на местах и Комитета госконтроля, которому Президент поручил навести порядок в этой сфере. Однако есть и те объекты сверхнормативного строительства, будущее которых остаётся туманным. Каждый из них – под пристальным контролем. Решить проблему долгостроев в одночасье не получится.
Но как быть с нежилыми объектами, которые тоже выбиваются из графика? В Госконтроле полагают, что все долгострои нужно сгруппировать по блокам. Сначала – заключение о целесообразности дальнейшего возведения, а после – снос либо четкий график строительных работ.
А значит, необходим и упрощенный порядок списания долгостроев. Тем более что даже их снос – вопрос не одного дня, который требует затрат. Очевидно, отдельные положения законодательства стоит пересмотреть. Чтобы «заморозка» таких объектов не оставалась вариантом решения проблемы.
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В центре внимания – долгострои. Как в Минске работают над их сокращением, сегодня обсудили на совещании с участием главы Совета Республики и председателя Комитета...
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