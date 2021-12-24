При изменении Конституции – новая система управления в государстве. Подробности совещания у Президента

Источник материала: ОНТ

Всенародное обсуждение проекта Конституции стартует на следующей неделе. Разработчикам осталось внести финальные правки. Какие – обсуждали на совещании во Дворце Независимости. Но, как подчеркнул Александр Лукашенко, итоговым можно будет считать лишь текст, который будет согласован или наоборот переписан с учётом мнения белорусов. Впрочем, чего греха таить – возможные новации активно обсуждают не первый месяц. И на один из актуальных вопросов – о работе органов государственной власти после референдума – Президент дал прямой ответ. Если коротко – хаоса не допустят. Так легко ли будет читаться проект? И чем займутся власти сразу после дня икс?





Проект обновлённой Конституции они знают едва ли не наизусть. Но обсуждениям, кажется, нет ни конца, ни края. Здесь члены рабочей группы и те, кто обеспечивает юридическое сопровождение работы над проектом. Прошло девять месяцев – и наконец родилось. На столе – прообраз новой Конституции. Впервые с заголовком и обложкой. А значит, речь уже не об отдельных положениях, обсуждают единое целое. Это совещание – итоговое перед вынесением проекта Конституции на всенародное обсуждение.

Словом, до опубликования проекта остались считанные дни. И за новогодним столом, похоже, будет что обсудить. И хоть о возможных новациях говорили много и деятельность Конституционной комиссии, а затем и рабочей группы старались сделать открытой, публично обсуждалось не всё. Но важно понимать: то, о чём сегодня говорят за закрытыми дверями, – не итоговый вариант. Президент настраивает на внимательное и серьёзное отношение к предложениям, которые поступят от белорусов. Ведь это им жить по новому закону, если он, конечно, будет принят.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Принято решение: на следующей неделе мы начинаем всенародное обсуждение. Все мнения будут услышаны. Главное, чтобы была активность, чтобы эти мнения были и людей заинтересовал проект Конституции. Мы в этом уверены. И мы ждём откликов, ждём конструктивных предложений».

Впрочем, активно возможные новации обсуждать стали задолго до появления самого проекта. И если с ролью и функциями Всебелорусского народного собрания (а вопрос этот был одним из самых волнующих) всё более-менее понятно, то будоражить умы продолжает другое. Люди рассуждают как: допустим, примем мы новую Конституцию – а что дальше? Новая жизнь прямо с понедельника? Александр Лукашенко темнить не любит и на немой вопрос отвечает прямо.

Понятно, что критики найдутся (хоть Президент и делает оговорку «я так думаю», а не «я так решил»), но что это? Разве не ответственность за предложенные изменения, за их воплощение в жизнь? Другое дело, что Москва не сразу строилась, и за принятием Конституции (если случится) последует цепная реакция из законов.

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси: «И закон о Национальном собрании, президенте, правительстве, кодекс о судоустройстве, закон, который регулирует порядок осуществления конституционного судопроизводства, кроме того, новациями предусматривается ряд дополнительных гарантий социальных прав граждан, это коснется очень многих законодательных актов и потребует очень активной работы законодателя. Но уже в процессе подготовки изменений в Конституцию определённые наработки создаются, и это будет, конечно, существенным заделом».

Но пусть ни юридический язык, ни сложность процедур не пугают. Как говорят разработчики, проект Конституции – открытая книга. Нужно лишь включить немножко воображения.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Я хотела бы, чтобы люди оценили всё происходящее в мире, ситуацию вокруг нашей страны, в целом в странах. Тогда, прочитав основные положения Конституции (это небольшой документ, он прост для восприятия), увидеть, что ждёт твою страну в будущем. И вот если человек это сможет оценить, да, может быть, с критической точки зрения. Но мне кажется, люди просто должны отнестись с понимаем, прошло то время, когда думали, что кто-то должен за тебя подумать, решить, сейчас каждый должен понимать меру своей ответственности за будущее своей страны».

А ведь если подходить к проекту Конституции с этой точки зрения, то по сути можно представить два совершенно разных будущих. В одном социальные гарантии, развитие демократических институтов и безусловный суверенитет, а в другом – Беларусь, стремящаяся в НАТО, зато с приватизацией и без убыточных предприятий, и не потому, что все хорошо работают, а потому, что давно закрыты те, кто работал недостаточно хорошо. Выбор, конечно, есть всегда. А вообще, работа над обновлением Конституции похожа на марафон: длинная дистанция, размеренный темп. Сейчас же предстоит спринтерский забег. Собрать все силы и максимально включиться в процесс, чтобы на финише не стало обидно, что исход гонки решил кто-то другой.

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