«Перекрыть канализацию»: как в ЖКХ могут реагировать на отказ платить за коммуналку

Источник материала: ОНТ

В 2020 году деструктивные Telegram-каналы призывали белорусов не оплачивать коммунальные услуги. Стало ли это проблемой для страны и многие ли откликнулись на подобные предложения? На эти вопросы в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Хмель.

Андрей Хмель: «Это позерство, однозначно. Потому что большинство людей, хоть и слышали эти призывы, мало кто их не слышал... Они шли через Telegram-каналы, которые в то время были очень популярны. Сегодня, слава богу, люди живут реальной жизнью. Люди не пошли на эти призывы. Мы видели увеличения количества неоплаченных лицевых счетов. Это было. Но это были тысячи, возможно, десятки тысяч – на миллионы лицевых счетов в стране. Безусловно, были люди, которые на это поддались. Но велась грамотная информационная работа – мы сразу предупреждали людей, что этими вопросами не нужно баловаться».

Министр рассказал, как можно повлиять на людей, которые отказываются платить за коммунальные услуги.

Андрей Хмель: «Данные лицевых счетов анализируют. И понятно, если человек с хорошим достатком платил постоянно и резко перестал платить, вопрос в том, поддался на призывы или не поддался, не стоит. Или стоит так, слабенько. Методы есть. Естественно, мы можем прекращать подачу оказания жилищно-коммунальных услуг. Можем перекрыть канализацию. Если перекрыть канализацию… Но мы не прибегали в большинстве случаев к этому. Это применяем к злостным неплательщикам. Люди попробовали, пришли и разъяснили им, что не надо так делать. Сегодня по законодательству за неоплату жилищно-коммунальных услуг есть много мер ответственности, до закрытия права выезда за границу. Пожалуйста, отдаем в Госпогранкомитет данные – и человек просто не сможет выехать. Это предусмотрено законодательством. И это работало не только в момент, когда шли призывы, это работает сегодня со злостными неплательщиками. Это деньги организации ЖКХ. Оказали услугу – деньги нужно получить. Система же работает немного не так, как в магазине, когда ты пришел, взял булку хлеба и обязан сразу заплатить. Организации ЖКХ, поставщики услуг дают рассрочку 25 дней».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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