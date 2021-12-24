Снимали преступления на видео и писали громкие лозунги: в Беларуси задержали группу экстремистов

Источник материала: ОНТ

Сегодня ровно 500 дней, как в стране прошли выборы Президента. События в августе прошлого года ещё никогда в истории новейшей Беларуси не были такими: протестными, радикальными, экстремистскими. А улицы наших городов не видели ничего подобного. 500 дней – достаточно, чтобы проанализировать: что это было? Кому это надо? Достаточно, чтобы понять – кто платит и кто заказывает протестную музыку. А ещё – кто влияет на людей, путающих право и ответственность. Вот и накануне в Гомеле на встрече с участием Президента тема радикализма поднималась вновь. Её обсуждали, чтобы защитить страну и людей. И реакция на тех, кто выбирает терроризм, неизменна – за содеянное придётся отвечать по закону. Как одной из радикальных групп.





Чтобы понять, как работает серая схема «партизанской победы», нужно объяснить буквально на пальцах. 30 мая этого года на волне прошлогодних волнений формируется неформальная организация, в которую входят три уже действующие инициативы с публичными телеграм-каналами и закрытыми телеграм-чатами. Никакой регистрации на территории Беларуси эта неформальная организация не проходила. Зато чётко определила цель своей подрывной работы.

Сергей Ванагель, начальник отдела управления ГУБОПиК МВД по г. Минску: «Западные кураторы примерно к весне этого года поняли, что массовых выходов на улице уже не будет. Была сделана ставка на развёртывание так называемого партизанского движения на территории Беларуси».

Соответственно, была выработана стратегия каждой из трёх инициатив. Первая (телеграм-канал создан 18 сентября прошлого года) курировала деструктив и дискредитацию в отношении деятельности органов власти и правопорядка. «Сливала» конфиденциальную информацию и личные данные госслужащих и силовиков. Вторая инициатива (её телеграм-канал запущен спустя месяц после первой) координировала вербовку, обучение и подготовку отдельных граждан и групп для совершения преступлений в отношении представителей органов власти и правопорядка, а также членов их семей. И третья инициатива (телеграм-канал появился 21 марта уже этого года) отвечала за организацию и подготовку актива сопротивления, групп прикрытия акций протеста, обучение в изготовлении и применении спецсредств. Вся деятельность инициатив была направлена на агрессивное психологическое воздействие, формирование чувства вражды и ненависти, применение насилия и пропаганду террора.

Сергей Ванагель, начальник отдела управления ГУБОПиК МВД по г. Минску: «Кураторы, администраторы телеграм-канала подавали эту информацию, что якобы это не уголовно наказуемое деяние, вы совершаете акцию неповиновения, протестную акцию – на самом же деле неважно, в какой стране вы живёте – России, Беларуси, Украине, странах Евросоюза – везде это уголовно наказуемое деяние. Несмотря на то, что это исполнила жодинская группа, это – сухаревская группа, это – "Черный бусел", на самом деле, это были всего лишь одни и те же люди, которые в настоящее время находятся в СИЗО, дают признательные показания».

4 марта этого года. Группа лиц прокалывает колёса в припаркованном автомобиле. Чуть позже – на следственном эксперименте – один из фигурантов повторит всё точь-в-точь. А после – обольёт автомобиль краской.

Виктор Грамович, начальник отдела следственного управления УСК по г. Минску: «Установлена причастность указанных лиц к повреждению автомобиля, принадлежащего судье одного из судов Минской области. Двое из них бросили камни в окно квартиры, где проживает сотрудник прокуратуры города Минска с малолетним ребенком. В результате преступных действий жизнь и здоровье сотрудника прокуратура и членов его семьи были поставлены в опасность».

Адреса, контакты, должности и места работы «сливались» в телеграм-канал одной из инициатив. Далее координаторы точечно раздавали указания тем, кто действительно способен. Вплоть до методов конспирации.

Виктор Грамович, начальник отдела следственного управления УСК по г. Минску: «В марте и мае 2021 года фигурантами повреждено имущество общественных деятелей: порезаны колеса автомобиля, принадлежащего журналисту, разбиты камнями окна дома активистки, выступающей в поддержку действующей власти».

Они снимали свои преступления на видео, монтировали клипы, писали громкие лозунги. Они заигрались. В придуманную даже не ими войну. Главный вопрос: кто скрывался за анонимными никами?

Виктор Грамович, начальник отдела следственного управления УСК по г. Минску: «Ранее не судимые жители города Минска в возрасте от 24 до 53 лет, являющиеся индивидуальным предпринимателем, инженером, директором юридической организации, таксистом, работником магазина по продаже электробытовой техники. Все они познакомились между собой на дворовых чаепитиях».

Но заканчивает такие акции исключительно закон. ГУБОП найдёт, следствие докажет, прокуратура проверит и поддержит обвинение, суд вынесет приговор. Точка.

Подписывайтесь на нас в Telegram