«Потерять чистую Беларусь»: чего могли лишиться белорусы в сфере ЖКХ, если бы попытка госпереворота в 2020-м удалась?

Источник материала: ОНТ

Чистые ухоженные подъезды, тепло в квартирах, горячая вода, уборка мусора – все воспринимается как данность. Но белорусы могли лишиться этого, если бы в 2020-м попытка госпереворота в нашей стране удалась. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Хмель.

Андрей Хмель: «Были бы изменения. Они были бы, конечно, негативными. Потому что те люди, которые пытались прийти к власти, они были абсолютно без опыта государственного управления. Сломать всегда легче, чем создать. В этом суть и проблематика. Мы сегодня за счет того, какую политику проводит Глава государства, имеем достаточно доступные цены на газ. Почему мы имеем эти цены, понятно. Потому что мы союзники, работаем в рамках Союзного государства с нашими друзьями, братьями – Российской Федерацией. Как только бы поменялась политика новых властей в этом отношении – мы тут же получили бы те негативные последствия, которые мы должны были бы получить. Я рассуждаю с точки зрения жилищно-коммунальных услуг, их стоимости. И эти последствия очень серьезны для населения. Мы говорим о соотношении жировки к средней заработной плате – 4,5%. Но есть же слои населения, которые сегодня эту среднюю заработную плату не получают, и там стоимость жилищно-коммунальных услуг в семейном бюджете больше. И насколько серьезный удар понесла бы семья или общество от резкого повышения тарифов? Да, не только в этом проблема. Проблема в том, что сегодня Глава государства, имея огромный опыт управленческий, политический, люди, которые работают в правительстве, министры – они знают, что и как делать в определенной ситуации. Потому что проходили уже очень многое. И сегодня четко понятно, что себе может позволить бюджет, а что не может. Но есть обязательства. Допустим, сегодня все знаем, что улучшается эпидемиологическая ситуация. Сколько сегодня средств из бюджета идет на здравоохранение? Колоссальные деньги. Но при этом ни Глава государства, ни правительство, ни Министерство финансов не забывают об отрасли ЖКХ. Улицы остаются чистыми. Очень жалко будет потерять тренд “чистая Беларусь”, над этим работали годами. Но важен человек, потребитель ЖКХ».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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